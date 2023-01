Vélhetően magas termetű, és eltorzult a koponyája

Vejtey Miklós, a körzet képviselője az első pillanattól figyelemmel kíséri az ásatást. Sőt, önkéntesként amikor csak teheti, részt vesz a munkálatokban.

– Rendkívül izgalmas munka folyik most Dózsakertben. Részese akartam lenni az időutazásnak, amely során rácsodálkozunk, hogy mekkora élet volt évezredekkel ezelőtt is lakóhelyünkön. Az őskortól napjainkig formálja az ember a környezetét. Érdekes volt egy nagyobb épület feltárása, ahonnan faragott lócsont-szobor került elő. Horogra is akadtam egy régi gödörben, s egy szép, szinte teljesen ép cserépedényt is találtam. Talán a legizgalmasabb lelet a hihetetlen erős csontozatú vélhetően germán asszony maradványa. A fogai is megvoltak, bár a felső zománcréteg már elkopott. Hozzávetőlegesen 180 centiméter magas lehetett, s döbbenetes volt a valami miatt eltorzult, hátulról lapított koponyacsontja. Én találtam rá, s a koponyáját én bontottam ki a föld rabságából – mondta a képviselő.