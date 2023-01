A programot 2020-ban hirdette meg az Agrárminisztérium, amelynek egyik célja a vidéki települések zöldítése és környezeti állapotának javítása. Az eddigi két ütemében összesen 36 000 sorfát ültettek el több mint 1350 településen, amelyhez a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága 1,5 milliárd forint támogatást biztosított. Ez a rendszerváltozás óta a legnagyobb belterületi fásítási kezdeményezés.

A programban igényelhető fák konténeresek vagy földlabdásak, 10-14 centiméter törzskörméretűek, földlabdával együtt 2-5 méter magasak. A szakszerű ültetés érdekében minden fához támasztó karókat, takarómulcsot és védőrácsot is biztosítunk. A fák növelik a településen található élőhelyek változatosságát, ennek jelképeként minden igénylő ajándékba kap egy madárodút is. A harmadik ütemben az érdeklődő települések 13 fafajból választhatnak a készlet erejéig. A listán a különböző települési viszonyok között is sikerrel ültethető fafajok szerepelnek. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, ez már január 10-én elindult és 20-áig tart. A regisztrációs felület a többi között elérhető a verteserdo.hu honlapon is. Az online igényléseket január 23 és 31 között lehet majd leadni.

Megtudtuk, hogy a Településfásítási Program koordinációját az Országos Erdészeti Egyesület látja el, így a tatabányai székhelyű Vérteserdő Zrt. működési területén az Országos Erdészeti Egyesület Vértesi Helyi Csoportja végezte el ezt a feladatot az utóbbi három évben, együttműködve az állami erdőgazdaság munkatársaival. Az egyes helyszíneken a kijelölt települési kapcsolattartókkal már a sorfák tervezett kiszállítási napja előtt megtörtént a kapcsolatfelvétel. Bármilyen felmerülő kérdésre - például a pályázaton nyertes területen belül a sorfák optimális helyszínének megállapítása, az ültetés szakszerűsége tekintetében – a kollégák megadták a szükséges, szakmai tájékoztatást.

A településfásítás első ütemében, 2020 őszén megyénkben Mocsa volt érintett, 2021 tavaszán pedig Ács, Bakonybánk, Bokod, Kisbér és Kocs. A második ütemben, 2021 őszén 12 településen ültettek - Almásfüzitő, Ácsteszér, Ászár, Bársonyos, Dad, Ete, Kerékteleki, Kömlőd, Szákszend, Tarján, Várgesztes, Vértestolna -, majd tavaly tavasszal Csémen, Bakonyszombathelyen, Dunaalmáson, Nagyigmándon, Rédén, Vérteskethelyen, Vértessomlón és Vértesszőlősön.