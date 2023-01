Sokat fejlődött

Az édesanya szerint már az átmozgatáskor is érezni lehetett, hogy mennyivel lazábbak Zolika izmai. De a kezein is látszik már a változás.

– A jobb kezén is vágtak neki, mert az annyira be volt feszülve, hogy nem is használta. Most pedig alig akartuk elhinni, hogy a jobb kezével belekapaszkodott a kis­ágy rácsába és úgy ült fel. Ezért várjuk nagyon, hogy lábra állíthassuk, mert akkor fog kiderülni, hogy a lábában is mennyire lazultak ki az izmok, mennyire tudja terhelni. Utána pedig fokozatosan kell elkezdenünk a fejlesztéseket.