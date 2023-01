Felhívta a komoly következményekre is a figyelmet: ha Tata a vadludakat elveszíti, kieshet a Ramsari egyezményből, ahova a vízimadarak élőhelyének védelme miatt került. Azzal is foglalkozni kell, hogy Tata környező településein is sokan tűzijátékoznak, ahol szintén pihenőhelyeik vannak a vadludaknak. Ezért onnan is elmenekülnek és már olyan messzire mennek, hogy nem jönnek vissza.

Hozzátette: olyan bejelentő telefonos applikációt is lehetne készíteni, amin keresztül azonnal jelenthetik a tűzijátékozókat. Illetve elmondta, hogy bevontak egy kommunikációs szakembert, aki segít elérni az embereket.

A továbbiakban a meghívott vendégek többek között erre a 17 pontra reagálva mondták el javaslataikat.

A polgárőrség jelentkezett

Rezes Róbert, a Tatai Polgárőrség elnöke elmondta, hogy 2 egységük volt kint tavaly szilveszterkor, akik folyamatosan kapcsolatban voltak a természetvédőkkel. Tudják vállalni, hogy továbbiakban is szilveszter este-délután, aki ráér, nem dolgozik részt vesz a járőrözésben. Azt tanácsolta, hogy esetleg a közösségi média figyelésével is követni lehetne a tűzijátékozókat. Hiszen sokan ott, élőben tették közzé, hogy mit lőtt fel.

A tatai rendőrkapitányság képviselője elmondta, hogy a rendőrség mindig az Öreg-tó és a lakók mellett vannak. Több éve küzdenek a környezetvédelem mellett. Hozzátette: a 112-re érkező bejelentések száma ugyanannyi volt, mint 2021 szilveszterén. Elmondta, hogy szilveszterkor a rendőrség háromszoros szolgálattal indult neki az éjszakának. Viszont nem nagyon tudja elképzelni azt, hogy észlelik, hogy valahol fellővik a tűzijátékot, a rendőrök oda érnek, találnak is ott valakit és az még be is vallja, hogy ő lőtt.

Az önkéntesek képzésében, felkészítésében pedig szívesen részt vesznek. Akár más települések polgárőreinek bevonásában is tudnak segíteni: behívni, összefogni és koordinálni őket. A pirotechnikai eszközök árusításának tiltása már nehezebb. Kormányrendelet szabályozza az árusítást, de próbálnak benne segíteni.

Önkénteseket képeznek

A katasztrófavédelem képviselője elmondta, hogy a szervezetük szintén az önkéntesek képzésében és koordinálásában tud segítő kezet nyújtani.

Molnár András a vízügyi igazgatóságtól érkezett a kerekasztalra, ők az öreg-tó üzemeltetői. Elmondta, hogy abban tudnak segíteni, hogy a téli időszakra a természetvédőkkel egyeztetve biztosítják a tóban az ideális vízszintet, amit szeretnek a madarak.

Berczelly Attila, Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. vezérigazgatója szerint a rendeletnek kiemelkedően kellene foglalkozni a természetvédelemmel nem kampányszerűen, hanem folyamatosan, mert adott időszakban nem lesz kellően hatékony.

Nem változott semmi, mégis igen

Rigó Balázs, Tata alpolgármestere azt a kérdést tette fel és kereste rá a választ, hogy az előző évekhez képest mi változott meg? Mi volt állandó?

- A rendőrség nem változott, a rendelet nem változott, a pirotechnikai eszközökhöz való hozzáférés nem változott. Mégis azt látjuk, hogy valamiért történt változás! A médiamegjelenés sem változott, hiszen tavaly a város közösségi oldalán több embert ért el és többen osztották meg a tilalomról kitett hírt, mint előző években - mondta az alpolgármester. A rendelet bevezetésekor, 2018 szilveszterén a tataiak a Kossuth téren csillagszórót gyújtottak meg a tűzijáték kompenzálására. 2020-ban a koronavírus miatt pedig a kormány megtiltotta az eszközök árusítását is. Az emberek vissza voltak fogva. Ezek mind szerepet játszhattak abban, hogy kevesebben használtak pirotechnikai eszközöket. Egy különleges, egyedi rendezvényt lehetne csinálni szilveszterkor, ami kiválthatná a tűzijátékozást. A bejelentés appikáció pedig akár a városi appon keresztül is működhetne.

Horváth József, Tata jegyzője elmondta, hogy nagyon sokan kérték tőlük, hogy újra lehessen tűzijátékozni.

Szerinte lehet fordítani kellene a kommunikáción, és azt hangsúlyozni, hogy hol és mikor lehet! Esetleg augusztus 20-án tűzijátékozzanak helyette, de szilveszterkor ne. Több érdekes ötlettel is előállt: a várostábláknál ki kerülhetne egy hatalmas felhívótábla ebben a 4 hónapban, hogy tilos a tűzijáték. A nagy átmenőforgalom elvinné a tilalomnak a hírét.

A kommunikációt pedig onnan lehetne kezdeni, hogy kitalálnak egy lógót, ami egységesen azt fejezi ki, hogy tilos ebben az időszakban a vadludak miatt tűzijátékozni. Sok üzlet hajlandó lenne kitenni, a közösségi médiában is egységesen ez kerülne be, a város több pontján, buszmegállókban, tereken, intézményekben stb. ki lehetne plakátolni. A turizmus szereplői is kiemelve kommunikálják a tiltást.

Kiemelte: nagyon fontos, hogy el kell kezdeni a tataiakat szembesíteni, hogy a rendelet bevezetésének egy komoly folyamat megakadályozása volt az oka: ilyen hogy elveszítheti a város a Ramsari címet, illetve kiesik a turizmusból egy 4 hónapos szezon.

A kutyásokat is be kellene vonni a kampányba. Őket érintik még nagy mértékben a tűzijátékok. Komoly, aktív kutyás csoportok vannak, akik együttműködnek a várossal, őket is lehet önkéntesnek hívni. Hiszen ez nem egyszerűen a vadludakról szól, szélesíteni kellene a kört. Az is komoly kérdés, hogy a szomszédos településekkel lehetne egyeztetni, hogy esetleg ki lehetne-e terjeszteni a tilalmat rájuk is.

A polgármester a kerekasztal végén elmondta, hogy alapvetően jól működik amit 2018-ban elindítottak.

– Az, hogy vannak benne hullámvölgyek, további átgondolásra késztet minket. Ezáltal pontosíthatjuk, mi mindent kell tennünk annak érdekében, hogy ezt az ügyet jobban magunkénak érezzék a tataiak. Ez egy egész évre szóló munka, ami nemcsak a pirotechnikai eszközök használatának időszakos korlátozására vonatkozik, hanem arra is, ahogyan például az illegális szemétlerakás ellen vagy egyéb zajhatások ellen küzdünk. Talán a leglátványosabb része, hogy télen a vadludak ittlétét óvjuk és védjük, és ennek a legnagyobb akadályozója egy tűzijáték lehet szilveszter éjszakáján - magyarázta a városvezető. Hozzátette: a Zöld Kerekasztal a jövőben is rendszeresen összeül majd a témában, egyrészt újraszervezni a feladatokat.

– Azokat is figyelembe kell vennünk, akik szeretnének tűzijátékozni szilveszter éjszakáján. Meg fogjuk nézni, hogy nekik milyen póthelyszínt, pótalkalmat, pótidőt tudunk javasolni. És meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen pótszilveszteri ötletekkel lehetne eljönni. Hogy a tataiaknak a szilveszter éjszakának a különlegességét, a varázsát hogyan lehetne még inkább segíteni és azt is tataivá tenni. Ahhoz, hogy jól érezhessék magukat és még nagyobb jókedvvel menjenek át az újesztendőbe, hogy a vadlúdak is jól érezhessék magukat az Öreg-tavon.