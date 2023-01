A szakember elmondta, hogy mindegyik termék vényköteles, vagyis csak szakorvos által felírt recepttel válthatók ki. Az egészségügyi dolgozóknak azonban vény nélkül is kiadhatók. Hozzátette: nem regionálisan hiányzik a patikákból a szer, ugyanakkor valóban sok helyen lép fel időnként készlethiány. Ezért a betegek sokszor csak nehézkes utánajárásokkal jutnak a számukra életmentő gyógyszerhez.

A megyeszékhely egyik legnagyobb patikájában is látogatást tettünk, hogy vajon ott kaphatók-e az injekciók. Ottjártunkkor kiderül: most pont hiánycikk, és egyelőre nem tudni, hogy mikor lesz újra készleten.

A Világgazdaság cikkéből kiderül, hogy nem csak hazánkat érinti a sztárdiéta miatti gyógyszerhiány. Már az Egyesült Államokban és Franciaországban is intézkedtek a készlethiány miatt. Illetve felhívták a figyelmet az injekciók által okozott mellékhatásokra is. A cikk szerint az év második felében újra elérhetőek lesznek a gyógyszerek.

Az esztergomi Erika a Kemma.hu-nak elmondta, hogy hét éve diagnosztizáltak nála 2-es típusú diabéteszt. Felmerült nála, hogy inzulint kellene adagolnia magának. De a napi több szúrást szerette volna elkerülni. Ezért a dialektológus felajánlotta, hogy próbálják meg az Ozempic-et.

− Ezt csak hetente egyszer kell szúrni, másfél éve kezdtem el használni és szépen le is vitte a cukromat 10 alá. Azonban három hete már nem tudom beszerezni. Fel is ugrott a cukrom azonnal, ma reggel 12,7-et mértem − mesélte Erika, aki elárulta, hogy mióta az ozenpic-et használta fogyott 6 kilót, de mellette a cukrot is hanyagolja.

− Nem ismerek olyan cukorbeteget, aki drasztikusan fogyott volna az injekció használata óta - szögezte le az esztergomi nő.

Erika hozzátette, hogy az inzulin ingyenes, de naponta 3-5 alkalommal is kell szúrni. Az Ozenpic havi adagja 10 ezer forint, de csak hetente kell beadni. Az ehhez hasonló szer a saxenda viszont már 32 ezer forintért kapható a patikákban és naponta egyszer kell használni. Egyébként már ez is hiánycikk.

− Egy ismerősünknek Budapesten 2 hete még sikerült vennie, azóta viszont sehol sem találnak. Nekem azt mondta az orvosom, hogy a patikák váró listára teszik fel az embereket, és értesítik, ha van injekció. Ha sokáig nem tudom beszerezni muszáj lesz ráállnom az inzulinra - mondta szomorúan Erika.

A Kemma.hu facebookoldalán is többen írták, hogy nem jutnak hozzá az injekciókhoz

"Már november vége óta nem kapható. Napi 1 db ot kapnak a patikák, a receptet kiváltani lehetetlen. Aki beteg és szüksége lenne rá, az most ez miatt jár pórul."

"Szomorú. Inzulinom mellé nem tudom megkapni. Illetve nehezen. Sűrű telefonálgatások után se biztos hogy sikerül."

"Sajnos cukor beteg vagyok ezt használtam de hiányzik!! Most kaptam inzulint helyett!"

Emellett olyan sok olyan olvasónk is van, aki tudni véli, hogy megszüntették a gyártását, ezért a felesége is gyógyszert kap helyette. Sokan teszik fel a kérdést, hogy hogyan juthatnak hozzá a vényköteles injekciókhoz a fogyni vágyók? Az egyik hozzászóló szerint magánrendelőkben nyílik lehetőség az injekció felírására.