Szerdán adták át a Sári Óvoda és Mini Bölcsőde megújult mosdóját, melynek felújítására az Új Ház Zrt. immáron ötödik alkalommal meghirdetett Pöttöm Fürdő Programja keretében nyílt lehetőség. A sajtóközlemény szerint a cég az említett kampány keretében minden évben újjávarázsolja egy magyarországi óvoda fürdőszobáját.

A pályázati mechanizmus lényege, hogy az interneten szavazhatunk azokra a rajzokra, amelyen a gyermekeké által megálmodott óvodai mosdók láthatók. Az online voksolás alkalmával a tizenegy legtöbb szavazatot gyűjtő pályamunka közül a zsűri választja ki a győztest, mely az ötödik kiírás alkalmával a sárisápi intézmény lett, ahol az év elején vehették birtokba a kicsik a felújított vizesblokkot.

Az átadón jelen volt dr. Rázsóné Szórády Csilla, a vállalat vezérigazgatója is, aki a pályázat kapcsán kiemelte, hogy a cég számára fontos a társadalmi felelősségvállalás, az említett program az elmúlt években a jótékonysági törekvéseik egyik legfontosabb elemévé nőtte ki magát. Elmondta azt is, hogy minden egyes alkalommal örömmel tekintik meg a pályamunkákat és jó érzés számukra, ha jobb körülményeket biztosíthatnak a győztes intézményekben. Hozzátette, hogy a Sári Óvoda és Mini Bölcsőde fürdőszobáját a nagy létszám miatt különösen sok gyermek használja, ezért is kiemelt jelentőségű, hogy az idei évtől kezdve egy megújult, megszépült vizesblokkban tisztálkodhatnak a kicsik.

Nyári Dia, a Pöttöm Fürdő Program nagykövete az átadóval kapcsolatban elmondta, hogy anyukaként átérzi azt, mennyire fontos, hogy a gyermekek az óvodában is otthonosan, illetve kényelmesen érezzék magukat. Véleménye szerint azt sem szabad elfelejteni, hogy a kicsik most vannak abban az életkorban, amikor elsajátítják a helyes kézmosás menetét, megértik a személyes higiénia fontosságát, ebben pedig nagy segítséget jelent a komfortos, tiszta fürdőszoba.

A közleményből kiderül, hogy a győztes sárisápi intézmény mellett a további tíz, legtöbb szavazatot gyűjtő óvoda a vállalat jóvoltából kültéri játszóházikóval bővül. Egyébként 2019-ben a Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde is megnyerte a pályázatot.