Szakkörök 1 órája

Nem unatkoznak a súri könyvtárban

A könyvtárban szívesen tartanak szabadidős tevékenységeket is, így tartották és tartják meg a papírfonó - és a quilling szakkör foglalkozásait is is.

G.D.V. G.D.V.

A jó hangulatú délutánokon mindenki kipróbálhatja egy új oldalát, csodaszép alkotások születnek. Akinek elnyerte tetszését, figyelemmel követheti a könyvtár oldalát, ahol mindig tájékoztatnak a szakkörök újabb foglalkozásairól.

