Már 6000 forint/kilogrammos ár alatt nem nagyon találunk a magyarok legkedveltebb sajtjából, a trappistából az üzletekben. Az olcsóbb darabokba pedig legtöbbször növényi zsírt is tesznek, amit csak az összetevők közt sorolnak fel. Azonban ez a sajt minőségét, állagát és az ízét is befolyásolja.

A Kemma.hu megkérdezte az egyik helyi kistermelőt, hogy nála mennyire emelkedtek az árak. Bizony meglepő volt, hogy a kézműves, házitejből készült termékek lenyomják a boltok árait.

Bacsák Szilvia párjával, Zámbó Péterrel ketten működtetnek egy kis sajtműhelyt Naszályon. Már tíz éve készítik a különböző sajtokat és mára már a takarmány termesztéstől kezdve, a tehenek tartásáig minden rajtuk keresztül történik. Ez nem kis feladatot ad számukra, hiszen a hét tehenet mindennap meg kell fejni.

– Naponta mintegy száz liter tejet fejünk le, ennek egy részéből túrót, krémsajtot, joghurtot készítünk, vagy házitejnek adjuk el. A maradékból készülnek a különböző fajtájú, érlelésű és ízesítésű sajtok – mutatta kínálatát Szilvia, aki a tatabányai termelői piacra viszi áruját.

– Nagyjából nyolcvan családot tudunk ellátni sajttal és tejtermékekkel. Ennyit bírunk mi ketten, itt húztuk meg a határt. Pedig tavaly október óta egyre többen keresik a termékeinket. Ennek egyik oka lehet, hogy mi csak egyszer emeltünk az árainkon 15 százalékot és az 5500 forintos kilósár már sokszor a boltok kínálatai alatt vannak. Illetve mi is forgalmazzuk azokat, így nem kerül rá plusz árrés – hangsúlyozta a kistermelő, aki maga sem érti, hogy miért drágultak ennyire az üzletekben a sajtok.

– Ugyanazok a költségeink, sőt ugyanazokat a támogatásokat is kapjuk, mint a nagyobb gyártók. Igaz a tejért mi nem fizetünk, hiszen saját teheneink vannak. De a takarmányozás, a szállítás, az állatok fedeztetése, ezek munkadíja, illetve a tejvizsgálatok díjai nekünk is emelkedtek. De ugyanazokat az oltóanyagokat és enzimeket vesszük, mint a nagyobb cégek és ugyanazok az előírások is vonatkoznak ránk. Ráadásul ők a nagy tételek miatt még kedvezményt is kapnak – értetlenkedett Zámbó Péter, aki bevallotta, hogy ők nem is gazdagodtak meg munkájukból a tíz év alatt.

– A legtöbb vásárlóm már évek óta jár hozzánk. Tudom, hogy senkinek sincs sok pénze, ezért mindig csak a költségeink emelkedésének mértékével emelem a termékeink árát. Ez most az elmúlt időszakban 15 százalék volt – árulta el a Tulipántos Sajtműhely tulajdonosa.

Így készül a sajt – A Tulipántos Sajtműhely tulajdonosa beavatott minket a sajtkészítés folyamatába is.

– A lefejt tejet először hőkezeljük a tűzhelyen. Ehhez van egy nagy, százliteres fazekunk. Utána a sajtok fajtájától függően kerül bele a kultúra, vagyis a baktérium, majd az oltóenzim. Ezeket mi is vásároljuk. Ilyenkor már az aludttejhez hasonló állagú a félkész sajt, amit újra hőkezelünk. Végül leszűrjük, ízesítjük és formázzuk – sorolja a folyamatokat Bacsák Szilvia. Hozzátette: a sajtokat 14-16 fokos hőmérsékleten kell érlelni, rendszeresen forgatva, sózva.

Szilvia azt is elárulta, hogy az érlelés is befolyásolja a sajtok árát. Ugyanis míg 50 liter tejből 5 kilogramm gomolya, vagy trappista sajtot tudnak készíteni, amelyeknek rövid az érlelési ideje. Addig ugyanennyi tejből készített, közepes érlelésű, három hónapig pihentetett sajtnak már csak négy kilogramm a súlya. Viszont intenzívebb az íze is. Azonban náluk ezeknek sem több az ára.

A Kisalföld Győr-Moson-Sopron vármegyei sajtkészítőket kérdezett meg a sajtdrágulás hátteréről. A ménfőcsanaki Tebike Kft. az országban az egyetlen, amely a pálpusztai sajtot gyártja. A családi vállalkozás 2000-ben jött létre. Havonta 25–30 ezer pálpusztait állítanak elő, pontosan annyit, amennyit el tudnak adni, mellette körülbelül még húszféle sajtot készítenek. Húszan dolgoznak az üzemben a család négy tagjával együtt.

– Biztos, hogy a drágulás folytatódik, a mértéke attól függ, hogy a piac mit fogad és bír el. A nyers tej felvásárlási ára egy év alatt megduplázódott, a csomagoló- és segédanyagok beszerzési ára is a sokszorosára emelkedett, nem beszélve az energiaárról. A gázszámlánk, ami persze előre fizetendő, a tizenhétszeresére nőtt – magyarázta idősebb Pődör István, aki elárulta azt is, hogy ezer liter tej átpasztőrözéséhez 10 köbméter gázra van szükségük. Egy hónapban pedig 90 ezer liter tejet dolgoznak fel. Egy normál gyártási napon 70–80 köbméter gázt használnak fel. Azonban az üzletek is nagy árrést tesznek a termékekre: a mosoni csemegesajtot, az ilmicit például 6000 forintért veszi tőlük az egyik kereskedelmi lánc, és 10 500 forintért árulja a boltjaiban.