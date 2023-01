Születésnapja alkalmából kopogtatott Magasházi Lászlóné ajtaján Grúber Zoltán polgármester, hogy személyesen adja át gratulációját a település legidősebb lakójának. Regina néni örömmel vette át az önkormányzat ajándékkosarát és Orbán Viktor miniszterelnöki köszöntőlevelét, azonban még egy meglepetés várt a szépkorúra.

Az ünnephez csatlakozott a helyi Dalárda több tagja is, akik stílszerűen egy-két ünnepi nótával köszöntötték Regina nénit. A "dalisok" magyarul és németül is sok-sok boldogságot kívántak a szép kort megélt asszonynak, akit családi körben ért a meglepetés. Ausztriából, Németországból és Hollandiából jöttek haza hozzá a rokonok, így eredeti holland tulipán csokornak is örülhetett Regina néni.

Grúber Zoltán polgármester és Magasházi Lászlóné Regina néni a köszöntést követő pillanatokban az ünnepi asztalnál

Forrás: Beküldött

Portálunknak korábban úgy nyilatkozott a szépkorú, hogy egy percet sem unatkozott az életben. Igyekszik a jó dolgokra fókuszálni és mindig pozitívan gondolkodni.

– Minden nap egy ajándék. Szerintem csak így lehet élni. Mindennek tudok örülni – hallottuk a hosszú élet titkát az asszonytól, aki Kohl vezetéknévvel látta meg a napvilágot. Születése után kialakult nála egy csípőficam, és emiatt kissé nehézkesen teltek a gyermekévek. Ám ez a szomorú történet cseppet sem szegte kedvét. Dolgozni tudott és szeretett is.

– Voltak földjeink, szőlőink. Emlékszem, befogtam a teheneket és mentem szántani a határba. Mindenhez kedvem volt, amit munkának hívtak – mondta Regina néni, akiben örök nyomot hagytak a második világháború eseményei.

– Egy hónapon keresztül a pincében vártuk a megváltást. Elvették a házunkat. Szörnyű volt – emlékezett vissza a kecskédi asszony, akinek nagyszülei is a sváb településen nőttek fel.

Megtudtuk azt is, hogy Katalin-bálon ismerkedett meg ugodi származású férjével, aki munkalehetőség miatt jött Pápa környékéről a térségbe. Regina néni pontosan emlékszik közös történetük kezdetére, majd az azt követő 44 házas évre. Mint mesélte, az úriembernek Bokodon kellett volna leszállni, de elaludt a vonaton, és amikor felébredt, már Kecskéden találta magát.

– Nagyon szép házasság volt. A hűség nekünk egy életre szólt. Holtomiglan, holtodiglan – mesélte Regina néni, aki jelenleg négy unokával és három dédunokával büszkélkedhet.

A kecskédi szépkorú őrzi a sváb település hagyományait. A nemzetiségi hét programjaiban szívesen részt vesz, főleg, ha miséről van szó. Gyakran készített és készít is sváb ételeket. Úgy emlékszik, hogy a pénteki bableves és a grízes tészta nem maradhatott el, de rétes is gyakran került az asztalra. Sőt, kilencvenöt évesen sem jelent neki problémát, ha le kell vágni egy tyúkot. Regina néni szívesen hallgat komolyzenét: nagy kedvence Beethoven 9. szimfóniája és Mozart. Nagyon szeret varrni. Nem egyszer volt példa arra, hogy belefeledkezett a munkába és már éjfél is elmúlt, mire elkészítette lányai csodaszép ruháit. Szabásminta nélkül dolgozott.