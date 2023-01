Dunaalmás–Neszmély Hatalmas, tekintélyt parancsoló noniusz ló hátáról néz le Markotics Fanni. Elárulta, hogy ezt a lófajtát ágyúhúzásra tenyésztették ki, így hatalmas a teherbírása és a türelme is. Nem riasztja el az éles, hirtelen hang, vagy akár egy dübörgő autó sem. Ezért ideális polgárőr ló lesz belőle, amiről hamarosan egy vizsgán kell majd számot adnia.

Fanni az egyik hölgy a hét közül, aki csatlakozott a Nesz­mélyi Polgárőr Egyesülethez. Mint elmondta a csapat tagjainak többsége Dunaalmáson vagy Neszmélyen lakik, illetve a második otthonuk, a lovaik otthona, a birtok is Dunaalmáson található. Sokszor eszébe jutott mi lehet az, amivel lovasként segíthetnék az itteni értékeket növelni, védelmezni. Innen jött a lovas polgárőrség ötlete.

Elismerések

Bár még csak 4 éve alakult az egyesület, de már most több elismerésben is részesült. 2020-ban a Magyar Falu Program pályázatán nyertek 1,5 millió forintot felszerelésre. 2021-ben az év polgárőre egyesülete kitüntetésben részesült a csapat. 2022-ben pedig az egyesület elnöke, Ősz Zoltán lett Komárom-Esztergomban az év polgárőre.

– Nagyon vegyes összetételű a csapat. Van köztünk mozdonyvezető, kereskedelemben dolgozó, benzinkutas is, én pedig kalauz vagyok. Ami közös bennünk, hogy szeretjük a lakóhelyünket és az itt élő embereket.

– Évek óta járjuk közösen a környéket lóháton. A tereplovaglás a mindennapjaink része és lovaink kiképzésének alappillérje. Neszmély és Dunaalmás csodálatos tájain lovagolva pedig elég sokszor találkozunk például illegális szemétlerakókkal, akik szennyezik, tönkre teszik környezetünket. Valahol ezért is szerettük volna a kellemest a hasznossal összekötni. Illetve, hatalmas kihívást látunk abban, hogy a polgárőrség által kapott feladatokat lovainkkal láthatjuk el. Ezzel a csapat egy új kihívás elé állt, hogy a lovakat megfelelően felkészítse a különböző szituációkra –magyarázta a csatlakozásuknak okát Fanni.

Őszi Zoltán, az egyesület elnöke nagyon örült a lányok jelentkezésének. Elmondta, hogy a csoportjuk 2018 decemberében alakult, és a hét lovassal együtt immár 21 aktív tagjuk van.

– Dunaalmáson és Neszmélyen is rengeteg olyan terület van, ahova autóval nem lehet eljutni, gyalog meg sokáig tartana. Itt hatalmas segítséget jelentenek a lovasok, akik könnyen mozognak a nehezebb terepeken is. A lányokkal már aláírtuk a szerződést, hamarosan pedig lovaikkal közösen leteszik a polgárőr vizsgát is – mondta az elnök, akik a rendőrséggel és az önkormányzattal is együttműködnek. Legutóbb a komáromi zsarukkal közösen fogtak el két szír állampolgárságú, illegális bevándorlót.