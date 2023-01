A Farmwell-projekt keretében érkezett látogatókat a Kemence Egyesület munkatársai fogadták. Schmelcz Gézáné, az egyesület vezetője, és fia, Schmelcz Márk ismertette, hogyan zajlanak a mindennapok szociális farmjukon. Ezt követően a résztvevők bejárták a farmot, és a munkatársak segítségével megismerték az egyes munkafolyamatokat. Később azokat a termékeket tekintették meg, amelyeket szintén az itt dolgozók készítettek el.

Jakubinyi László, a magyar szociális farmszövetség elnöke a Kemma.hu-nak elmondta: harmincan érkeztek Komáromba Európa több térségéből, így Görögországból, Belgiumból, Lengyelországból, Hollandiából, Angliából és Olaszországból. A résztvevők között nem csupán gazdák, hanem egyebek mellett agrárkutató intézetek képviselői is szerepeltek.

Az egyesület szociális farmján mindenki fontos

Schmelcz Gézáné a jelenlévőknek elmondta, farmjukon kollégáik egy része hajléktalan, van, aki tartós betegséggel küzd, akadnak szenvedélybeteg, pszichiátriai betegek és fogyatékkal élők is a kollektívában. Rámutatott: sokan csodálkoznak rajta, hogy egy ilyen összetételű csapat miként tud bármilyen produktumot létrehozni. Ők azonban azt gondolják, munkatársaik nem különböznek tőlük sokban, céljuk pedig az, hogy mindenki elégedett és boldog legyen náluk, mert számukra mindenki fontos, hisznek abban, hogy mindenki valamiben jó.

A szociális farmszövetség elnöke hozzátette, hogy a Farmwell-projektben azt vizsgálja az Európai Unió, hogy miként lehet a családi méretű gazdaságokat vonzóvá tenni, hiszen ezek száma folyamatosan csökken, mindenki városban akar dolgozni.

– Szeretnék tudni, mit lehetne azért tenni, hogy a gazdák jobban érezzék magukat a bőrükben – mondta Jakubinyi László. – Akár jogszabályokkal, akár pénzzel, több lehetőséggel vonzóvá tenni a gazdaság működtetését.

Hangsúlyozta: az is megfigyelhető, hogy a gazdák idősödnek, a fiatalok nem szívesen vágnak bele ebbe a szakmába. Ennek megváltoztatására keresnek alternatív megoldásokat, hogy az embermértékű gazdaság újra vonzó legyen. Arra is felhívta a figyelmet, a Farmwell-projektben résztvevő Belgium például kisfilmet készített a gazdákat érintő problémákról. Ebben bemutatják azt is, hogy a multik felvásárolják a földeket, gyárat építenek a helyükön, az élelmiszer pedig egyre drágább lesz. Ez a probléma pedig a társadalmat is érinti. Ha azonban a gazdák különféle támogatásokat kapnának, az nem csak nekik lenne előnyös, hanem a helyieknek is. Hiszen így jobb minőségű élelmiszerhez juthatnának, és a szállítási költség is kevesebb lenne, így az életminőség is növekedésnek indulna.