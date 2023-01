Teberi Mónika mintegy tíz évvel ezelőtt vette át a könyvtárosi feladatokat elődjétől. Először a kulturális közfoglalkoztatás keretében, később megbízási szerződéssel dolgozott, jelenleg az önkormányzat főállású munkavállalója és közművelődési asszisztensként látja el munkáját.

– Legnagyobb motivációm a könyvek és az olvasás szeretete. Legfontosabb feladatnak az olvasók kiszolgálását, az olvasói kérések, igények teljesítését tartom – mondta.

A mogyorósbányai intézmény kistelepülési könyvtárként, a Tatabányán található József Attila Megyei és Városi Könyvtárral kötött ellátási szerződés keretében működik. A vármegyeszékhelyről biztosítanak számukra bizonyos összeget dokumentumbeszerzésre, tárgyi és dologi eszközökre, valamint rendezvények finanszírozására.

– Jelenleg 70 körüli a beiratkozott olvasók száma, közülük 38-nak érvényes a tagsága. Az érdeklődési kör vegyes: a romantikus regények mennek a legjobban, sokan kölcsönöznek pszichológiai témájú köteteket, de a krimik, a történelmi, családi és életrajzi témájú művek, a kötelező olvasmányok, valamint a sikerkönyvek is keresettek – ismertette.

Az elmúlt évben is zajlott az élet az intézményben. A Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) „A szakkör” elnevezésű programja keretében vesszőfonó szakkört is tartottak, mely kiállítással zárult. A II. Nyuszikereső játék és tojásfa díszítés, illetve az adventi ablaknyitogató program is népszerű volt. Az óvodában a könyvtár révén lépett fel Tücsök Szabi, az ismert énekes.

Hasznos előadásokkal is készülnek

Az intézmény további népszerűsítése érdekében az önkormányzat jóvoltából tavasszal és ősszel előadássorozatot tartanak majd a könyvtárban, melyek a családi élet, generációk együttműködése, lelki egészségvédelem, kommunikáció és stressz­kezelés a mindennapokban témaköröket érinthetik.

– A szakköri foglalkozásoknak köszönhetően alakult egy lelkes kis csoport, akik helytörténeti kutatással folytatják a közös munkát és szépkorúakkal készítenek interjúkat. A nagyobb községi programok, rendezvények, melyeken közreműködik az intézmény, mind a lakóközösség összetartozását segítik – jegyezte meg Teberi Mónika.

A közművelődési szakember elmondta azt is, hogy meglepetésként érte a díj, ugyanakkor kifejezetten örül neki. Úgy gondolja, egyfajta visszacsatolás a szakma részéről az elvégzett munka értékelésére, mely kitartást és lendületet ad a jövőre nézve.

– Igyekszem feladataimat a jövőben is a szakma és a helyi közösség megelégedésére végezni – tette hozzá.

Teberi Mónika az idei évre vonatkozóan elmondta, hogy folytatódik a novemberben elkezdődött papírfonó szakkör. Törekszik az új könyvek folyamatos beszerzésére – ezáltal az olvasói igényeket is teljesítheti – másrészt író-olvasó találkozókban, könyvtár-népszerűsítő programokban és kézműves délutánokban is gondolkodik.

Havrancsik Tibor polgármester szintén örül annak, hogy a mogyorósbányai könyvtár egyre népszerűbb, mely jórészt Teberi Mónikának köszönhető.

– Büszkeséggel tölt el engem is a kapott szakmai elismerés, mely azt mutatja, hogy könyvtárunk teljesítménye kiemelkedett az elmúlt évben a hasonló adottságokkal rendelkező települési könyvtárak közül, továbbá bizonyítja, hogy a közös munkánk mind a szakma, mind a helyi közösség megelégedését szolgálja – mondta.