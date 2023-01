Szombaton 10 órától írnak központi középfokú felvételi vizsgát a végzős általános iskolások. A felvételin a 9. évfolyamra, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a Belügyminisztérium által meghirdetett Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkező diákok tesznek számot tudásukról. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint hazánkban összesen 541 helyszínen több mint 71 ezren felvételiznek.

Mint írták, a 9. évfolyamra felvételizők írásbelijére több mint 56 ezren jelentkeztek. A hat évfolyamos gimnáziumi írásbelin csaknem 9100, a nyolc évfolyamoson több mint 6 ezer gyermek vesz részt. A tanulók magyar nyelvből és matematikából is vizsgáznak. Azok a felvételizők, akik a január 21-ei vizsgán alapos indokkal nem tudnak részt venni, a január 31-ei pótló írásbelin vizsgázhatnak.

A legtöbb diáknak ez az első olyan alkalom, ahol komoly tétje van a számonkérésnek. Az Ászári Jászai Mari Általános Iskola igazgatója, Garas Mariann szerint fontos, hogy ne izguljanak már a gyerekek az utolsó napon.

– Az utolsó nap estéjén már ne stresszeljenek, nem kell kapkodni, hogy még az utolsó órákban is átnézze a tananyagot. Inkább terelje el a gondolatait, pihenje ki magát – volt az első tanácsa a tanárnőnek, aki szerint csokit sem kell feltétlenül bevinnie magával. Inkább előtte egyék meg. A felvételi közben az evés is elvonhatja a figyelmét, kizökkentheti a ritmusból.

– Mindenki egyénileg a legjobbat teljesítse. Az otthon, vagy az iskolában korábban megoldott feladatsorok mindig jobban sikerülnek, mert ott nincsen stresszhelyzet. Most is azzal segíthetnek maguknak a legtöbbet, ha nyugodtak maradnak. Próbálják úgy felfogni, mintha egy sima tanóra lenne, hiszen ez is csak 45 perc – mondta el az igazgató. Hozzátette: ne csapongjanak a feladatok között, haladjanak szépen sorba. Mindig gondosan olvassák el a feladatot, nehogy a rossz értelmezés miatt veszítsenek pontot. Ha egyiknél megakad akkor ugorja át, menjen tovább a következőre és ha a többit befejezte térjen vissza. Lehet addigra eszébe jut a megoldás, de az biztos, hogy nem veszít időt vele.

Az ászári iskolában egyébként tudatosan készítik fel a diákokat a felvételire. A 7. osztályosoknak a tanév második félévétől van lehetőségük heti rendszerességgel foglalkozni szervezetten felvételi feladatokkal.

– Minden diáktól megkérdezzük, hogy szeretne-e majd központi felvételit írni. Ezeknek a diákoknak pedig 8. osztály év elejétől kezdve beépítjük az órarendjükbe a matematika és magyar felkészítőt - mondta a pedagógus.

Illés Dániel, a tatai református Gimnázium igazgatója a Kemma.hu-nak elmondta, hogy fontos, hogy a jelentkező diákok és szüleik tisztában legyenek a választott iskola felvételi követelményeivel.

– Van ahol csak az általános iskolák jegyei számítanak, van ahol központi írásbelit kell tenni. A harmadik lehetőség, ami nálunk is van, hogy még szóbeli felvételi is van. Azonban ha valaki csak későn találja ki, hogy hova szeretne jelentkezni, akkor már nem lesz ideje felkészülni a szóbeli felvételire - figyelmeztetett az igazgató. A központi írásbelire decemberig kellett jelentkezni, a diákoknak pedig február végéig van lehetőségük leadni a jelentkezési lapokat.

– A református gimnáziumban március 4.-én lesz a szóbeli. Ha valaki csak az utolsó percben találja ki, hogy hozzánk jelentkezik, a rövid átfutási idő miatt le is maradhat a szóbeliről - mondta az igazgató. A református iskolába egyébként általában 2-2,5 szeres szokott lenni a túljelentkezés. De van aki több helyre is beadják a jelentkezési lapjukat. A pontos számok csak április végére derülnek ki.