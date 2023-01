„KönyvtárS – Rád talál a szerelem a könyvtárban!” - címmel hirdetett rendhagyó társkereső alkalmat a városi könyvtár, amelyben a jelentkezők előbb megtudhatják, hogy melyek a lehetséges partnereik kedvenc olvasmányai, a művek révén pedig megismerhetik személyes oldalukat, érdeklődési körüket, hobbijukat is. Schmöltz Margit elmondta: az volt az alapötlete, hogy a könyvek legyenek a Bálint napi programuk középpontjában és hogy minden olvasó mellett ajánlóként öt vagy több könyv jelenjen meg.

– Külföldön már vannak olyan kezdeményezések, hogy applikációk segítségével, olvasmányok alapján egymás mellé rendelnek személyeket a könyvtárakban. Ezek a projektek lényegében inkább felsőoktatási intézményekre jellemzők, a technikai feltételei miatt kisvárosi könyvtárakban jóval nehezebb megvalósítani őket. Mi a külföldi példák alapján gondoltunk arra, hogy a saját eszközeinkkel, a saját berkeinken belül szervezünk egy hasonló programot – mondta.

A könyvtárigazgató szerint több cikkben is kiemelték már, hogy a könyvtár kifejezetten alkalmas hely a társkeresésre, mert csend van, kulturált a környezet, nem annyira direkt, tehát ki lehet térni az ismerkedés elől. Ugyanakkor egy-egy kötet kapcsán meg lehet szólítani a másik személyt, ezáltal a művek akár a legjobb iránytűk is lehetnek a lehetséges partnereinkhez.

– Ez a program egyébként elsősorban a fiatalabb korosztályt érinti, hiszen ők is fontos célcsoport számunkra, de nincsen felső korhatár. Nem szervezünk direkt randevúkat, semmi sem kötelező, csupán felkínálunk alkalmakat, melyekre eljöhetnek és találkozhatnak egymással. Ha úgy gondolják, hogy csak levelet írnának annak, akik tetszenek nekik, azt is megtehetik, de ha úgy gondolják, akkor akár be is mutatkozhatnak egymásnak. Sokféle fokozatát felkínáljuk az ismerkedésnek, amelyből mindenki a bátorságának, habitusának megfelelőt választja majd ki. Így akár megmaradhatnak teljes anonimitásban, de többet is elárulhatnak magukból – ismertette.

A felhívás szerint február 14-én, Bálint-napon helyezik el a párkereső lapokat az olvasóteremben, onnantól kezdve bárki megnézegetheti, elolvashatja őket. Ha egy látogató számára valaki szimpatikus, akkor március 3-ig üzenetet is küldhet neki, egy erre kijelölt postaládába. A zárt borítékra csak a címzett álnevét kell felírni. A leveleket a párkeresők szintén a könyvtárban vehetik át, de a könyvtár igény szerint akár ki is postázza nekik. Egyébként a szervezők jelezni fogják az érintetteknek, ha valakitől üzenetet kaptak.

A párkereső időszak alatt minden szerda délután 16-18 óra között „KönyvtárS órákat” tartanak: az első alkalom február 15-én lesz, aznap társasjátékokkal is várják a látogatókat, míg utoljára március 8-án találhatnak egymásra a jelentkezők. Fontos, hogy ezeken a napokon senkinek sem kell felfednie magát. A könyvtár március 11-én szervezi meg a „Titkos felhő” nevezetű játékot, amelyre várják a résztvevőket. Azon a vidám, közösségi, csapatépítő jellegű programon sem kötelező felfedni senkinek, hogy milyen álnévvel szerepelt társkeresőben, csupán arra teremtenek alkalmat, hogy megismerjék egymást.

Schmöltz Margit hozzátette: nem biztos, hogy a jelentkezők között szerelem szövődik majd, de barátságok kialakulhatnak a könyvek kapcsán, ezáltal pedig közösséget is teremthetnek. Egyelőre nem tudják, hogy milyen eredménye lehet a programnak, de azt már most látják, hogy könyvajánlóként jól fog működni a társtaláló.