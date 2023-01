Ezt követően a résztvevők döntő többsége átsétált a közeli térre, ahol az óvoda mellett a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői meleg teával, forralt borral és frissen sült pogácsával fogadták az érkezőket. A jó hangulatról és a zenéről korábban a Schwawischi Buam Zenekar gondoskodott, idén azonban egy új banda lépett a színpadra. Olyannyira újak, hogy amikor a fiatalokat a megalakulásukról kérdeztük, még a névválasztásban sem voltak biztosak. Ám a beszélgetés végére szinte meg is született az elhatározás, így ettől a naptól kezdve a Stockerei névre hallgatnak majd.

Rengeteget sütöttek Hét éve szervezik meg újra a környei búcsút, ugyanis évekig elmaradt. Ennek oka az volt, hogy korábban a sportpályán rendezték meg, ám oda nem sok látogató érkezett. – Régebben itt a búcsú sokkal nagyobb ünnepnek számított, mint a karácsony. A szeretet ünnepét inkább szűk családi körben töltötte mindenki, míg a búcsú napján a távolabbi rokonok is ellátogattak családtagjaikhoz. A nagymamám mindig mesélte, hogy erre az alkalomra akár 7-8 féle süteményt is készítettek a háziasszonyok, hogy aztán majd mindenkinek tudjanak csomagolni. A közkedvelt sütemények között volt egyebek mellett a búcsúi kifli, amely lekvár, mák, illetve dió tölteléket kapott, de a nuss stangli és a puszedli is – elevenítette fel emlékeit Tirhold Kármen, a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

A téren kialakított búcsún, – a tradíciókat követve – ismét megtalálható volt minden, mi szem-szájnak ingere. Az édesszájúaknak egy bodajki úr kínálta mézes-mázos különlegességeit, akinek érkezését már a helybéliek és a vendégek is egyaránt várták a szentmise alatt. Nem csoda, hisz több méteres asztalai roskadásig voltak a különféle ízesítésű, színű és formájú gumicukrokkal, nyalókákkal és keksztekercsekkel. Vele átellenben a forró italokat árusítók kaptak helyet. Méterekkel odébb pedig a játékoké, ajándéktárgyaké és a sajtoké volt a főszerep.

Az időjárás továbbra is kegyes volt a jelenlévőkhöz, így nem csoda, hogy a vásári forgatagban a legapróbbak is örömmel ültek fel a körhintára, de a nagyobbak inkább „halásztak” és zsákbamacskát húztak. A búcsú 3 órakor zárta be kapuit a látogatók előtt, és idén is élménydúsan telt.