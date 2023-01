Juhász Márton, a kötet egyik szakmai tanácsadója elmondta: a kiadvány egyszerre szolgálja a turisztikai és idegenforgalmi célokat, valamint Észak- és Dél-Komárom természeti értékeit mutatja be.

A számos színes fotót tartalmazó füzetből a helyi védett területek mellett, a természetvédelmi oltalom alatt álló, Komáromban megtalálható növényeket, rovarokat, hüllőket, madarakat és emlősöket is meg lehet ismerni. A kiadványból kiderül az is, környezetvédelmi szempontból miért számít országos viszonylatban is kuriózumnak a Monostori erőd és környéke.

A ZöldKomárom füzetben a fentieken túl ajánlott túraútvonalakat is találhatnak majd az érdeklődők. A szerkesztők olyan kiváló kirándulóhelyeket is ajánlanak, mint a szőnyi-szigetek, a Szent Pál-sziget, vagy épp a Rüdiger-tavak. Külön fejezet szól a ZöldKomárom nevű telefonos alkalmazás használatáról is.

A füzet írta és szerkesztette Juhász Márton, Pénzes László, Bognár Balázs és Fiknerné Sulcz Ágnes.