Csökkenés tapasztalható a hitelpiacon is – Az MTI azt is megírta, hogy a cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass, valamint a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján jól látható, hogy a lakosság egyre kevesebb hitelt vesz fel. A közleményből kiderül, hogy 2022 decemberében 55 milliárd forint jelzálogcélú hitel realizálódott, ami az egy évvel korábbi adatokhoz viszonyítva 48 százalékos visszaesést jelent, de a tavaly novemberi adattól is mintegy 8 százalékkal elmarad. 2021-ben rekord dőlt a forint lakáscélú hitelfelvétel tekintetében, ugyanakkor 2022-ben „csak” 1217 milliárd összeget helyeztek ki a bankok, pénzintézetek a lakossághoz, ami 6,6 százalékos csökkenést jelent.