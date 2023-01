Bánhidi László polgármester tájékoztatása szerint még az előző önkormányzati ciklusban, a nagyközség korábbi polgármesterének, Tóth Tivadarnak a vezetése alatt készültek el a tervek, melyek szerint összesen mintegy 4,19 kilométer hosszú szakasz épülhetne meg. A projektismertető szerint Tát és Tokod-Pincevölgy között a Duna mentén futó EuroVelo 6-os nemzetközi kerékpárút nyomvonalának egy leágazását szeretnék elkészíteni.

Bánhidi László elmondta, hogy az a céljuk, hogy a családok kerékpárokkal kijuthassanak a présházakhoz és ott programokat tudjanak kínálni az érdeklődőknek. Például lehetnének különböző körséták, melyek érintenék a völgyet és a Mogyorósi sziklákat is. A pincevölgyben óriási potenciált látunk, hiszen fekvése, elrendezése és további adottságai miatt turisták által közkedvelt helynek számít a helyiek és a kirándulók körében is. Vannak olyan pincék is, ahol már most is lehetőség van borkóstolásra is – árulta el Bánhidi László. Hozzátette, hogy további terveik között szerepelnek a „tanösvények” kialakítása is, utóbbi fejlesztési célok pedig szorosan összefüggnek az ökoturisztikai találkozóponttal, melynek létrehozására mintegy 128 millió forint támogatást nyertek el a TOP Pluszban.