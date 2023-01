Kinstädtner Andrea elmondta: a magunk mögött hagyott esztendőt értékelve, több újdonságról is örömmel tudott hírt adni. Például a főutcai épület könyvtári részében, kézzel festett bútorokkal is gazdagodva, gyermeksarkot alakítottak ki. A remények szerint az eddigieknél is több apróság érkezik majd érdeklődve a betűk birodalmába. Alapos áttekintés, kisebb selejtezés után sokkal jobban áttekinthetőbbek lettek a polcok. Szerencsére folyamatosan gazdagodni tud a kínálat. A régi olvasójegyeket olyan tartós használatot lehetővé tevő plasztik kártyákra cserélték, amelyeket a község címere díszít. A kiválasztott könyvekről, a kölcsönzési határidő lejártáról pillanatok alatt nyomtatott cédulát kapnak az olvasók.

A múlt év második felében is programok sora követte egymást a községi közösségi tér részét képező művelődési házban. Például bárki megtanulhatta, hogyan lehet elkészíteni a hulladékcsökkentés szellemében is a méhviasz-csomagoló kendőt. Az érdeklődést érzékelve, a programot érdemes volt megismételni. Műhelymunka jellegű találkozás keretében a kerámiázás, a bútorfestés, a szappanfüzérek készítése és asztaldíszek gyakorlati világával is meg lehetett ismerkedni. Az óvodások interaktív gyermekkoncerten vehettek részt. A nemezelés szakkör foglalkozásait húsz találkozóra szervezték meg.

Az elismerések sorában a könyvtár megkapta Az Év Komárom-Esztergom Megyei Kistelepülési Könyvtára 2022. díjat. Országos díj volt a Legszebb karácsonyi díszbe öltözött könyvtár elnevezésű versenyben elnyert első hely, amelyet kreatív ajándékkal jutalmazott a szavazók népes serege.