Pár éves hagyomány, hogy január 1-jén az „esztergomi jegesmedvék” az időjárástól és a folyó állapotától függetlenül megmerítkeznek a Dunában. A nem veszélytelen mutatványt bevállalókhoz, a csobbanó jegesmacikhoz idén az időjárás mégis csak kegyes volt, hiszen Esztergomban e napon 10 Celsius fok körüli hőmérséklet volt.

A január 1-jei attrakcióhoz némi piknik hangulat is tartozik mindig, ez most is így volt: előkerültek az ünnepek alatt bejáratott finomságok és jellegzetes italok is. Aztán az adott jelre a bátor kompánia férfi és nőtagjai fürdőruhára vetkőztek, és megmártóztak a Duna vizében.

Fotós: Pöltl Zoltán / Forrás: 24 Óra

A néhány úszástempózással járó élményt, melyet a hideg víz okozta jellegzetes hanghatások, kurjongatások, rövid, de annál nyomatékosabb verbális reakciók is kísértek, a legtöbb csobbanó „jegesmedve” esetében komoly extázissal járt. Ezek mellett persze a jókedv volt az alapvető, sőt, a folyópartról a bátor csobbanókat is családtagok, rokonok, barátok drukkolással buzdították.