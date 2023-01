Ha nem tudnánk, milyen hónapot írunk, nem igazán mondanánk meg, hogy a tél közepén járunk. Most már nem csak a fehér karácsony után sóvárgunk évek óta, hanem a fehér tél után is, hiszen jelentős havazásra nem mostanában volt példa, ahogy jelentős mínuszokra sem, amelyek miatt befagyhattak volna tavaink.

Ilyen enyhe januárra még nem is volt példa, még a melegrekord is megdőlt majd' 20 fokos hőmérséklettel. Így a gyerekek nem igazán élvezhették ki a téli szünetet. Bár az enyhe idő miatt biztosan több időt töltöttek a szabadban, de ahogy azt ilyenkor kéne, se hógolyózni, se szánkózni nem volt lehetőségük. Azonban nem volt ez mindig így. Visszaugrottunk 30 évet az időben. A 24 Óra 1993. január 2-i száma is arról árulkodott, hogy bizony nem volt mindig ilyen tavaszias az évkezdés.

1993 januárjában lékelni kellett a vastagon befagyott Cseke-tavat

Forrás: 24 Óra/archív

A Cseke-tó felszíne vastagon befagyott, így a Tatai Sporthorgász Egyesület tagjai sűrűn lékelték a víz felszínét. Fel is hívták a figyelmet, hogy a lékek közelébe menni életveszélyes, ahogy a tavon történő korcsolyázás is.

De még ilyen messzire sem kell visszaugranunk, hogy felidézzük azt, amikor az Öreg-tó is úgy be volt fagyva, hogy a gyerekek és felnőttek vígan csúszkálhattak, korcsolyázhattak rajta. 15 évvel ezelőtt is keményebb arcát mutatta évkezdéskor a tél. Ahogy arról a 24 Óra 2008 január 3-i száma is ír, a diákok a téli szünetük utolsó napját még a befagyott Öreg-tavon töltették. Az akkori lap hasábjai arról tanúskodnak, hogy a komáromi Rüdiger-tó is befagyott, ahol szintén nagy volt a szórakozás, diákok százai korcsolyáztak, csúszkáltak és fakutyáztak. Ennek az időnek akkor talán a bakonysárkányi diákok örültek, akik hosszabb téli szünetet kaptak iskolájuktól.

2008-ban a jégen töltötték a téli szünidejüket a diákok

Forrás: 24 Óra/archív

2008 januárjának első napjai nem csak a jeget, hanem a havazást is elhozták. A gyerekek legnagyobb örömére több centiméter is hullott a fehér csapadékból, így nem is csoda, hogy az udvarokat, utcákat, tereket ellepték a fiatalok. Tatabányán a Bánhidai lakótelep híres szánkódombja is hamar benépesült, ahol rengetegen csúszkáltak. A leesett sok hó nagyobb munkát adott akkor megyénk tűzoltóinak, akiket 50-60 helyszínre is riasztottak. Magasabban fekvő településeinkre, Vértestolnára és Tarjába is hóekéket kellett küldenie a közútkezelőnek.

A mostani tél igazából még nem mutatta meg erejét és igazi szépségét sem. Egyelőre a havazás szerelmeseinek és a gyerekeknek marad a nosztalgiázás a régi emlékekről és a reménykedés, hogy hoz még olyan időt az idei tél, amely tartósan fehérbe borít mindent.