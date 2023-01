A gyerekkönyvtárban szerdán 10 órától diaszerdára várják az érdeklődőket, ahová babákat, szülőket, időpont egyeztetéssel pedig óvodás csoportokat, kisiskolás osztályokat is várnak. A résztvevők klasszikus és modern mesékkel is ismerkedhetnek. Kimondottan ovis csoportokat várnak csütörtökön 10 órára, amikor is Mikolasek Zsófia, a József Attila Megyei és Városi Könyvtár igazgatója mesél. Pénteken 10 órakor másodikosokat és harmadikosokat várnak Mikolasek Zsófia fantáziafejlesztő foglalkozására.

Január 18-án újra lesz 10 órától diaszerda, január 19-én pedig 10 órakor író-olvasó találkozó kezdődik. Szabó Olivér mutatja be Szuronyffy Szaniszló és a Komáromi Kisleány című kiadványát. Január 25-én ismét diaszerdára várják majd az érdeklődőket.

A felnőtt könyvtárban pénteken 17 óra 30 perctől Szilassi Andrea tart előadást Családfakészítés és kutatás online eszközökkel címmel. Ez az esemény a novemberben megkezdett program folytatása, egyben a Netnagyi Klub januári rendezvénye. Január 20-án 17 órakor Oláh Kálmán magyar-történelem szakos középiskolai tanár tart előadást a Himnusz értelmezéséről. Január 27-én 17 órától Illés György íróval beszélget Klemen Terézia a szerző új könyvéről, amelynek címe Egy magyar a Gulágon.