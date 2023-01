Nagy változások léptek életbe a tatabányai gyógyszertárak ügyeleti rendjében január elsejétől. Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, az elmúlt években az Újvárosban lévő Levendula Gyógyszertárban szolgálták ki azokat a vásárlókat, akiknek a patikák nyitvatartási idején túl volt szüksége gyógyszerre.

Mostantól azonban elszórtan, a megyeszékhely különböző pontjain lesz erre lehetőség. A város gyógyszertárai napi váltásban fogják ellátni az éjszakai ügyeletet.

Fekete Ildikótól, a tatabányai Levendula Gyógyszertár vezetőjétől korábban megtudtuk, hogy az említett naptól kezdve Tatabányán összesen 17 patika fog különböző napokon ügyelni. A változásra azért van szükség, mert az eddig állandó ügyeletesként működő Levendulában kevés a gyógyszerész, így a továbbiakban nem tudják megoldani a folyamatos ügyeleti rendet.

A Levendula Gyógyszertár január 2-től a következőképpen tart nyitva: Hétfőtől vasárnapig: 8-22 óráig.

Ünnepnapokon: 8-20 óráig (december 24-én és 31-én: 8-18 óráig).

A gyógyszertárak városszerte igyekeznek minden változásról tájékoztatni a lakosságot. Nincs ez másképpen most sem: az érintett tatabányai patikák ajtajára kihelyezve, valamint azok közösségi oldalain is megtalálható a teljes januári lista. Az aktuális ügyeleti rendet minden hónapban ugyanígy teszik közzé majd, és az az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet honlapján is megtalálható lesz.