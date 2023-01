Már több, mint 2 hónapja zárva a Magyary Zoltán Művelődési Központ az energiahatékonyság miatt. Ez pedig maga után vonta azt is, hogy a Móricz Zsigmond könyvtárba sem tudnak bemenni az olvasók.

Az élet azonban nem állt meg, és a könyvtár dolgozói most is mindent megtesznek azért, hogy az olvasni vágyókat kiszolgálják. Az elmúlt időszak pedig erőfeszítésük sikerét bizonyítja. Sinkó Ildikó, a könyvtár igazgatója elmondta, hogy nem esett drasztikusan a kölcsönzések száma, illetve a könyvtár korábbi programjainak is igyekeznek új helyszíneket találni.

– Már korábban is jól működött a Bibliobox rendszer, hogy a visszahozott könyveket az olvasók a nap 24 órájában az automatában is le tudják adni, így nem kell a nyitva tartáshoz alkalmazkodniuk. December hónapban vezettük be a könyvátadó automatát, ami a csomagátadókhoz hasonlóan működik. Az olvasó jelzi telefonon, vagy emailben a könyvigényét, amit munkatársaink behelyeznek az automatába. Erről emailben kap értesítést és 72 órája van a könyvek átvételére – magyarázta a könyvátadó működését az igazgató.

Új helyszínen Az igazgató azt is elmondta, hogy a bezárás miatt a programjaikat is át kellett szervezniük. A legtöbbet új helyre költöztették, vagy online rendezik meg őket.

A különböző kvízek és a szabadulószobát online tartjuk meg és szerencsére sokan vesznek részt rajuk. A Ciróka baba-mama klubot a Bartók óvodában tartjuk meg, Dr. Simon, a terápiás kutya most Német Nemzetiségi Múzeumban rendel, a varrószakkör és a társasjáték klubot pedig az Ökoturisztikai Központban találják az érdeklődők - sorolta a programokat az intézmény vezetője.

Természetesen személyesen is várják az olvasókat a könyvtárosok. A régi rendelőintézetben átvehetik, vagy leadhatják a kikölcsönzött köteteket.

– Sajnos most személyes válogatásra nincs lehetőség, de munkatársaink mindig próbálnak segíteni a választásban, illetve a honlapunkon található katalógusból is lehet könyveket keresni. A felnőtt- és gyerek újdonságokról pedig hetente jelenik meg könyvajánlónk különböző tematikák szerint – tette hozzá Sinkó Ildikó. Keresik a további lehetőségeket: a napokban tárgyaltak az óvodák vezetőivel, hogy elindítsanak egy új programot a gyerekeknek.

– A tervek szerint pár héten belül elindulhat a Mesekosár nevű program. Az óvodákba egy szép fonott kosárban viszünk ki majd könyveket a gyerekeknek, ami egy hónapig marad náluk és a pedagógusok mesélhetnek nekik belőle. Mellékelünk hozzá könyvajánlót is, amiből ötleteket merítve a szülők tudnak kölcsönözni a gyermekkönyvtárból – árulta el a vezető.