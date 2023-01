Bővített formában adnák ki a lexikont

2008-ban, 15 éve adták ki másodszor a népszerű Dorogi Lexikont, melyet a könyvtár év végére online formátumban szeretne közzétenni. Első lépésben egy link segítségével nyújtanának lehetőséget bárkinek arra, hogy saját információkkal, észrevételeivel egészítse ki a tartalmat, ezt levélben, e-mail-ben vagy telefonon jelezve az intézmény részére. A háttérben történik az új információk feldolgozása, a szerkesztés, s a későbbiekben a frissítés is. Amennyiben lehetőség nyílik rá, úgy elkészülhetne a lexikon harmadik, nyomtatott kiadása is. Szabó-Berghauer Zoltán elmondta azt is, hogy tavaly a tatabányai József Attila Megyei Könyvtár révén sikerült archiválni a Dorogi Füzetek kiadványsorozatot. Ennek köszönhetően valószínűleg a honlapon keresztül is lapozhatóvá, olvashatóvá fogják tenni a műveket, így bárki kutakodhat majd bennük.