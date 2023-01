Daragaluska leves és spenótos csirkecsíkok jázmin rizzsel. Ez volt a hétfői menü az egyik megyeszékhelyi kifőzdében, ahol kétezer forint alatt (1910) kapható ebéd, leves nélkül csupán 1590 az ár. Ez épp megegyezik a teljes menü fél évvel ezelőtti árával, kiszállítással együtt. Az eladók azt mondják, ma már 150 forint helyett 250-ért viszik házhoz az ételt városon belül. Ilyen mértékű emelkedés ellenére is jónak nevezhető, amit kérnek. Még lapunk is tud olyan elképesztő példáról, ahol 400 forint alatt szóba sem jöhet a szállítás – külön feltüntetve a blokkon a csomagolás díját és az elviteles dobozt is.

A Vértes Centerben minden nap öt menü választható az ételudvar egyik konyháján. Itt az ár 1700 és 2100 között mozog. Néhány száz forintos emelkedéssel itt is kellett számolni, azonban kevésbé látványos különbözet a Nagymamáé. Ez meg is látszik a forgalmon. Minden asztalnál ülnek, persze nagyobb a választék.

Haászné Szenczi Éva és családja szeret étterembe járni. Szerintük finom és megfizethető a menü. Azt mondja, nincs gond, amíg öten 10 ezer forintból meg tudnak ebédelni. Szerinte a lélektani határ plusz 7-10 ezer forint lenne, amikor már elgondolkodna az otthoni főzésen.

A túrós tészta sem a régi

A téma érzékenységét jól mutatja, hogy név nélkül találunk nyilatkozókat. Amint előkerül a toll és a papír, egy lépést hátrébb lépnek a vendéglátósok. A megkérdezettek többsége szerint minimum 10 százalékos nettó béremelésre lenne szükség a vendéglátásban ahhoz, hogy ne hagyják el a szakmát. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint egy kétfogásos menü ára 20 százalékkal emelkedett a járvány óta. Ennek legfőbb oka a rezsiköltség-emelkedés és az energiahatékony működés következtében létrejött munkaerőhiány. A vendégek zöme egyelőre kitart, viszont sokan átálltak az otthoni főzésre. Az otthoni ebéd és egy menü közötti árkülönbség egyre inkább közelít egymáshoz. Például az otthoni túrós tészta már alig jön ki 3000 forintból.

Ezekhez a gondolatokhoz csatlakozott Nagy Kinga is, aki menüpárti. Azt mondja, gyermeknevelés mellett nincs ideje főzni a hétköznapokban. Örül annak, hogy egyre több a lehetőség a rendelésre. Az áremelést ugyan megérzi a pénztárcája, de ha a szükség úgy hozza, hogy húzni kell a nadrágszíjon, inkább máshol teszi.

Különösebb panasz nélkül vezeti a Komáromi úti gyorsbüfét Prekob Csaba. Tulajdonosként nem a drasztikus megoldások híve, de nem tud mit tenni. Emelnie kell, ha a beszállítótól is borsosabb áron érkeznek az ételek.

– Száz forintos emelés esetén is forgatják a szemüket a vásárlók. Megértem. De ott van az érem másik oldala is. Hetente változnak a beszállítói árak, kénytelenek vagyunk emelni, hogy a veszteség ne legyen olyan jelentős – mondta el lapunknak Csaba. Szerinte a mireliteknél, tehát a frissen sült ételeknél volt leginkább tapasztalható az áremelkedés.

– Körülbelül 10-20 százalékról beszélünk, a húsnál ez akár 30-40 százalékos emelkedést jelentett. A fix áras termékeket pedig egyszerűen kivonták a forgalomból. Így nem kellett hivatkozni az inflációra.