Somogyi József nyomára mi is rábukkantunk

A Dolgozók Lapja arról írt 1972. szeptember 6-án, hogy a férfi már 1968-ban is megpróbált végezni a nejével. Akkor 4 évet kapott, de végül 1971-ben már szabadult.

Annak az évnek a novemberében aztán Tatabányán megtámadta és kegyetlenül meggyikolta a tőle különváltan élő feleségét. Őt az Esztergom megye bíróság ítélte halálra, a Legfelsőbb Bíróság pedig az ítéletet helyben is hagyta.

Somogyi még megpróbált kegyelmet kérni, de az Elnöki Tanács azt elutasította. Egy keddi napon végezték ki. Szeptember 5-én, 1972-ben. Stadler nyomára egyelőre mi sem bukkantunk.