A helyszínen Lieber Tamás BEBTE elnök vezetésével zajlott a munka, a résztvevők a jellemzően a híd környezetében, illetve a patakpart 100 méteres szakaszán tevékenykedtek. A nyolc fő közül néhányan gumicsizmát is húztak és a patakmedert is átvizsgálták. A Szemétirtók logójával ellátott, egyedi zsákok rövid időn belül megteltek számtalan alumíniumdobozzal, de került elő az avarréteg alól temérdek üveg, ágymatrac, gumiabroncs, építési törmelék is, sőt még egy tigrises vécédeszkát is odahelyeztek a deponálóhelyre.

Sok szemetet sikerült kiszedni a híd alól is, illetve több helyen most bukkantak elő azok az eldobált tárgyak, melyeket a tavasztól őszig terjedő időszakban a parton burjánzó növényzet gondosan elrejt. A csapatmunka eredményeként jelentős szakaszt sikerült megtisztítani, a résztvevők bíznak benne, hogy minél hosszabb ideig fent maradhatnak a rendezett állapotok.