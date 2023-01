A beruházás számokban

Megannyi váratlan nehézség okozott fejtörést a beruházás soráén a szakembereknek. Ilyen volt például hogy a talaj ingoványos, nem megfelelő teherbírású, ezért ki is kellett több helyen cserélni. A projekt rendkívül összetett volt, hiszen a vasútépítéstől a patakok elvezetésén át útépítés és forgalomtechnikai feladatok megoldása is tarkította azt. A beruházás adatai: 824 méter út, kerékpárút, járda épül majd; 2×500 méter terelővágányt építettek ki, amelyet később a beruházás befejezésével vissza is bontanak, s a vonatforgalom visszakerül az eredeti sínpályákra; 6,5 méter lesz a burkolatszélesség; 1 méter a padkaszélesség; 2 darab, egyenként 21 méter hosszú és 3 méter széles autóbusz öböl lesz majd kiépítve, amelynek 2,5 méteres peronszélessége van; 14,7 méteres szabad nyílású vasúti híd épül, 2 vágány átvezetéssel. A beruházás 3,3 milliárd TOP-os, 3,2, milliárd Modern Városok Programja támogatással, és 511 milliós önkormányzati forrásból valósult meg. A kivitelező A-Híd Zrt, amely az elmúlt évtizedekben megépítette a Megyeri vagy a Kőröshegyi völgyhidat is.