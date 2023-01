Négy darab, szerinte rétegelt lemezből álló tákolmányra hívta fel a figyelmet Hadházy Ákos a minap, amikor a tatai Öreg-tó partján járt. Az országgyűlési képviselő szerint ez a 10 millió forintos kültéri galéria a pénzszórás tipikus példája. Posztot is írt tapasztalatairól a politikus, igaz sem a tervezőket, sem a kivitelezőket nem kérdezte meg. Ezért a tervező írta meg neki egy válaszposztban, hogy ezúttal árnyékra vetődött a nagy leleplezés során. Uniós pályázatból valósult meg a projekt, amelyhez nagyon sokan önkéntes munkával járultak hozzá.

A tervező felidézte, hogy még 2018-ban merült fel Tatán helyi civilek gondolataként az utcagaléria ötlete, mivel a viszonylag aktív művészeti élet mellett kortárs városi galéria egyelőre nincs a városban, így korlátozott a helyi kortárs művészek megjelenési lehetősége. A koncepció kidolgozásában részt vett a helyi művészeti életben aktív civileken kívül a helyi múzeum egy munkatársa, a megyei építészkamara egy-egy képviselője. Ablakszerű tárlókat hoztak létre, amely a tóparton egy-egy városképet keretez be, miközben fedett, csapadéktól és közvetlen napsugárzástól többnyire védett helyet biztosít a kiállítási tablóknak, tárgyaknak. A cél egy új, természetközeli kulturális színtér létrehozása volt, ami helyt ad hosszabb-, majd később rövidebb távú ideiglenes kiállításoknak, kisebb kamara jellegű rendezvényeknek, művészeti megmozdulásoknak.

A megvalósításhoz az uniós forrásból finanszírozott Helyi Akció Csoportos kiírás megpályázása adta magát és 2019-ben a Tatai Civil Társulás, mint az ötlet befogadó szervezete is partnernek bizonyult. A Covid megakasztotta a megvalósítást, de végül 2022. elején kialakult a végleges helyszín, s a településképi konzultáció, a tervtanács, majd örökségvédelmi bejelentés után zöld utat kapott a kivitelezés. A tervező tételesen leírta: a projekt összköltsége 10 millió forint volt. Ebből összesen bruttó 1,2 millió forint ment el a tervezési díjra (koncepcióterv a pályázathoz, örökségvédelmi bejelentéshez kapcsolódó tervek, kiviteli tervek), a tablók grafikai tervezésének díjára, a művek fotózására, a rengeteg papír- és szervezőmunkával járó projektmenedzser díjára, a művészek pályáztatására és egyéb kötelező pályázati elemekre. A kurátori feladatokat végző és a koncepció kialakításában résztvevő elismert szakemberek önkéntesen, térítésmentesen végezték a munkát. Bruttó 8,8 millió forint volt a kivitelezés összege. A tárlók a tartósság miatt okume rétegelt lemez lapokkal vannak borítva, ami egy egzotikus fafajta, kimondottan homlokzatburkoláshoz használják. Ennek az egy tételnek több mint 1,5 millió forint volt az anyagára a felületkezelés nélkül. A padlóburkolat bordázott vörösfenyő rozsdamentes csavarokkal, ezen kívül van szerkezete, belső borítása, tető- és vápaszigetelése, alumínium profil szegélyei, egyenként szigetszerű napelemes rendszere a világításhoz. De maguknak a tablóknak a nyomtatása, a kasírozása is a kivitelezési költséget terhelte. Mindemellett a szakipari munkának volt munkadíja is, valamint logisztikai, rezsi- és amortizációs költségei. A Tatai Városgazda Kft. a murvás felületek előkészítésével támogatta az építést, hogy a 2022-es civil napok zárásaként tervezett megnyitóra időben elkészüljön. Jelenleg is folyik az elszámolás, eddig az összeg 25 százalékát sikerült lehívniuk, a többit a résztvevők előfinanszírozták.

Hadházy Ákos olyan tataiakkal találkozott, akiknek nem tetszett a galéria, de a művészek a megnyitón és azóta is azt tapasztalták, hogy többségében szeretik a helyiek. A turisták is folyamatosan látogatják, az alkotók büszkék, hogy a tablójuk itt szerepel és ezáltal elég sok emberhez eljut, azokhoz is akik egyébként nem járnak múzeumba. A tervező azt is kifejtette, hogy sajnálja, hogy a véleményéhez még a tények utólagos megismerése után is ragaszkodó politikus nagy népszerűségnek örvendő posztja alatt a hozzászólók 90 százaléka szerint ez valóban lopás volt és az ilyen, a kultúrát szolgáló tákolmányokra semmi szükség. A tervező szerint erre már nincs mit reagálni, de végtelenül elszomorító társadalmi látlelet. Ők mindenesetre továbbra is kitartanak az eredeti célok mellett és fontosnak tartják a helyi kulturális élet gazdagítását.

A tatai kommentelők megvédték a projektet egyébként, és bocsánatkérését vártak Hadházytól, mondván: ártatlan és becsületes civileket, szakembereket hurcolt meg a posztjával.