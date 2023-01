A Magyar Honvédség Klapka György 1. Páncélosdandár Tata Helyőrségi Zenekarának koncertje nagy sikert aratott Tata magyar kultúra napi műsorán, előadásuk pedig minket is megihletett, így össze is állítottunk egy kvízt zenei válogatásukból. Lássuk, mind az öt rajzfilmslágert felismertitek-e. Hallgassátok meg a videót, és válaszoljatok. Vigyázzatok, egy trükköt elrejtettünk játékunkban: nemcsak klasszikus rajzfilmek, de bábfilmsorozat is helyet kapott a repertoárban.