Kétszáz éve fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnuszt. A vers születésének emlékére szervezik meg ezen a napon a magyar kultúra napját, és kapnak nagyobb hangsúlyt országszerte a kulturális rendezvények. A Tulipános Házban megszervezett városi ünnepségen Szücsné Posztovics Ilona polgármester több jeles évfordulóra is felhívta a figyelmet január 22-én, vasárnap.

Madách Imre, Az ember tragédiája alkotója 1823. január 23-án született. Tizenkilenc nappal később, mint Petőfi Sándor, akinek az emlékéve tiszteletére számtalan program valósul meg hazánkban. A szabadságharc költőjéhez kapcsolódik a megyei könyvtár egyik féltve őrzött kiadványa, amely 1848-ból származik. Kisfilm számolt be erről, majd Fehér Enikő író, a Krajcsirovits-ösztöndíj tavalyi díjazottja számolt be az elmúlt év eredményeiről. Elkészült kötete mellett a verskiállítására is meghívta a résztvevőket.

Bárdos Lajos Vegyeskar és a Kodály Zoltán Általános Iskola növendékei közösen adták elő a díjazott Murányi Ferenc egyik alkotását, a Fohász Tatabányáért című művet

Fotós: Novotni Ákos / Forrás: 24 Óra

Az idén Palkovics Mária vehette át az ösztöndíjat, aki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végzett tavaly klasszikus orgona előadóművészként. A tehetség 2019-ben országos versenyen első helyezést ért el, jelenleg is az alsógallai templom orgonistája.

Az ösztöndíj éve alatt Max Reger és Johann Sebastian Bach műveinek kapcsolatával szeretne foglalkozni, orgonaátiratot készíteni, s azt később bemutatni a nagyközönségnek. Tervezi, hogy részt vesz a Litvániában megrendezendő YIX. Nemzetközi Orgonaversenyen, és ehhez is segítséget nyújt számára a művészeti ösztöndíj.

A Tatabánya Kultúrájáért Díjat Murányi Ferenc kapta. A pedagógus kultúrában jártas generációk sokaságát nevelte ki, és helyi kötődésű szerzeményeket írt.

Egy termékeny életút Murányi Ferenc alapítója volt a Kodály Zoltán Ének-Zene Tagozatos Általános Iskolának, melyet évtizedekig vezetett. Tanított és karnagyként fiúkórust vezetett az iskolában – hangzott el a méltatásban.

A Tatabányai Bányász Vegyeskar szakmai vezetőjeként biztosította a város rendezvényeinek kulturális hátterét. Jelenleg a Tatabányai Bányász Vegyeskar tagjaiból létrejött Bárdos Vegyeskar kulturális értékközvetítő munkájában vesz részt. A kart működtető alapítványnak alapítója, a kórus szakmai munkáját szólamvezetőjeként és karnagyként is segíti.

Zeneszerzői munkásságának köszönhetően a vegyeskórus repertoárja több helyi kötődésű szerzeménnyel gazdagodott, mint a Szent Borbála mise vagy a Fohász Tatabányáért.

A programban közreműködött Király Attila és Figeczky Bence, a Jászai Mari Színház színésze, valamint a Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola csengettyűsei, és az intézmény növendékeinek kórusa, valamint a Tatabányai Bányász Táncegyüttes tagjai.

A rendezvény emlékezetes pillanata volt, amikor az iskola énekkarra a Bárdos Lajos Vegyeskarral közösen adta elő a díjazott Murányi Ferenc egyik alkotását, a Fohász Tatabányáért című művet.