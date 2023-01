Tiba Sándor, a Vértes Kapuja Rendezvényközpont üzletvezetője kérdésünkre elmondta: a tavalyi tapasztalatok alapján az idén már két disznóvágással készültek. Kétféleképpen dolgozták fel a 130 kilogramm körüli disznókat. Az előkészítés menete azonban mindkét esetben hagyományos módon történt. Az üzletvezető kiemelte: a reggel előkészített és feldolgozott hús nagy része el is fogyott délutánig. Számtalan program és érdekesség is várta a látogatókat, akik akár a quadozást is kipróbálhatták. Kiemelte: az idén is buszokkal segítették a tatabányaiak számára az idejutást. A Csákányosi Disznótor mellett egyéb programoknak is helyet ad a Vértes Kapuja és a hozzá tartozó vadászház. A büfé pedig a kirándulókat szolgálja.