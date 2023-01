Az intézmény a közösségi oldalán azt írja, hogy a jelentkezők minimum hat fánkkal nevezhetnek be, a részvételi szándékot február 15-ig kell nekik jelezni az elérhetőségeik valamelyikén. A bemutatni, egyben kínálni kívánt, otthon készült süteményeket február 18-án 14–16 óra között lehet leadni a helyszínen. Érdemes benevezni a megmérettetésbe, hiszen a szervezők a dobogósokat elismerésben fogják részesíteni. Arról is tájékoztatták a lakosságot, hogy a felvonulás aznap 14 órakor fog kezdődni, a menet a kultúrotthontól indul el falujáró útjára. Hozzátették azt is: a program végén mindenkit vendégül látnak az intézményben egy tál, bográcsban főzött ételre, egy kis kötetlen beszélgetésre, egyben ott fogják majd kihirdetni a fánksütő verseny eredményeit is.