Ismét vár mindenkit a Mega Játszóház

Arcfestéssel, csillámtetkóval, különleges járgányokkal és egy fantasztikus TAP-Light játékkal is várják a résztvevőket december 14-én, délelőtt 10 órától a tatabányai Földes Imre Sportcsarnokba. A vidám hangulat garantált. További részletek a rendezvény Facebook-oldalán találhatók.

Vízkereszti táncház a Kenderkében

Disznótoros büfé, zene, tánc: ez mind-mind egy helyen lesz január 13-án, délután 16 órától a tatai Kenderke Református Iskolában. A talpalávalót Horsa Pista és tanítványai húzzák majd, a jó hangulatról a szervezők gondosokodnak.

Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában felülhetünk a sült krumpli hátára

"Felülök a sültkrumplinak hátára..." címmel szerveznek családi foglalkozást 3-7 éves lurkók számára január 14-én, délelőtt 10 órától a Tatabányai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 2. emeleti kamaratermében. A foglalkozás során újévi játékokkal, tánccal, énekéssel várják a gyerekeket. A rendezvény regisztrációhoz kötött, melyet a rendezvény Facebook oldalán tehetünk meg.

Vértessomló - Majk Túra

Egy újabb Vértes kirándulásra invitálják a túrázni vágyókat január 15-én, vasárnap. Vértessomlóról indulva Majk pusztát keresik fel, ahol körbejárák a nemrég felújított Kamalduli Remeteséget. Bejárják a majki premontrei monostor maradványait és a Celli Szűz Mária kápolna környékét is.

A túrázók felfedezik a Remeteség föld alatti kijáratát, ami bentről a díszkút belsejéből indul mintegy 5 méter mélyen és kint a tó mellett van a titkos kijárata. Ezt követően Vértessomló halastavaival és fürdőtavaival is megismerkednek és felkeresik a búcsújáró templomot, a szerelmesek parkját és a tojásgurítót.

Az illúzió mesterei Tatabányán

Egy felejthetetlen este résztvevői lehetnek, akik ellátogatnak az Illúzió Mesterei showműsorra. A műsorban szereplő előadók nemzetközi Tv show-k, rangos fesztiválok és óceánjáró luxushajók rendszeres fellépői.

Las Vegas, New York, Peking, Dubaj, Párizs és Monte Carlo színpadai után most készek arra, hogy az önök városának közönségét is elvarázsolják! Nincs ahhoz fogható, mint élőben látni a varázslatot.

Itt nincsenek kameratrükkök: a hihetetlen illúziók a nézők előtt, sőt, azok bevonásával történnek.

A műsorban fellépnek a nagyszínpadi illúziók mestere Lui és partnernői, a világbajnoki bronzérmes bűvészmester Galambos Fecó és Holcz Gábor, aki Las Vegastól Dél-Koreáig bűvölte már el a közönséget különleges mutatványaival. Szeretettel várnak minden érdeklődőt január 14-én szombaton, délután 15 órától a Vértes Agorájában.

Hangfürdő - gong fürdő Tatán

Ha szeretjük, vagy szeretnénk kipróbálni a rezgések érintését, szeretnénk tisztulni, elmerülni, egy kicsit töltődni, vagy egyszerűen csak pihenni, akkor ott a helyünk január 14-én, az este 7 órakor kezdődő hang -és gongfürdőn, melyet az Agostyáni út 77. szám alatt szerveznek a résztvevők számára. Itt elmerülhetünk a hangtálak rezgéseinek csodavilágában, hogy megtisztuljunk a hangok rezgései által.

Felsőgallai mesemozi és játszóház

Január 14-én tartalmas program várja a gyerekeket a felsőgallai Széchenyi István Művelődési Házban. 10 órától délig kedvükre alkothatnak a résztvevők, gyöngyfűzésre, festésre, rajzolásra és színezésre is lehetőség nyílik. A kreatív foglalkozások mellett a mesék világába is elkalauzolják a kicsiket a szervezők, a filmvetítések alatt megpihenhetnek a szorgos kezek, és moziélménnyel is gazdagodhat az ifjú közönség.