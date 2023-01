A városi székhelyű Kőfaragó és Műkőkészítő Vállalkozók Országos Ipartestülete elnöksége egy idei lehetőségre hívta fel a szakmai sikerekért, elismerésekért tenni akaró fiatalok figyelmét.

Ebben az esztendőben a lengyelországi Gdanksban rendezik a 18– 25 éves korosztály kőfaragóinak Európa-bajnokságát. A WorldSkills Hungary program lehetőséget biztosít a felkészülésre minden olyan fiatal számára, aki szeretne szakmája legjobbja lenni.

A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve várja a fiatal szakemberek, a szakmai középiskolai képzésben résztvevők, a főiskolai és egyetemi hallgatók jelentkezését. Azokat hívják, akik vállalják a többfordulós válogatóversenyen való részvételt, a szakmai támogatók és szakértők közreműködésével vezetett, több hónapon át tartó felkészülést különböző képzőhelyeken, ott szeretnének lenni a nemzetközi versenyen. Előnyt jelent az alapszintű angol nyelvtudás, de nem kötelező.

A hazai kőfaragók érdekvédelmi szervezete (is) jelezte, hogy a válogatóversenyek kihívásainak sora, az intenzív szakmai felkészülés, a jelentős nemzetközi verseny élménye nem csak a szakma világában nyújt kivételes előnyöket. A világszínvonalú szakmai tudás megszerzése, a gyümölcsöző kapcsolatok kialakítása csak egy része annak, amit a program nyújtani tud.

A felkészülés során fejlődik a fiatal versenyzők kitartása, munkabírása, több lehetőséggel is jól élve, fokozódik mentális felkészültségük, stabilitásuk. A korábbi találkozások tapasztalati alapján, egy olyan összetartó csapat is összekovácsolódik, amelynek tagjai a verseny végeztével is számíthatnak egymásra.