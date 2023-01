A szervezet tájékoztatása szerint a gazdaságban bekövetkezett változások, a magas infláció, az energia-, illetve az üzemanyagárak, valamint a halak árának emelkedése a szövetség működésére is hatással van. Közölték, hogy az elvihető halmennyiség, valamint a használható készségek száma nem változott, de az eddigi hét víztérkód helyett már csak néggyel találkoznak majd azok, akik megváltják a jegyüket.

Ismertették, hogy a területi jegy csak állami horgászjeggyel, fogási naplóval, horgászkártyával, valamint személyazonosító okmánnyal együtt érvényes. A FŐHESZ a közösségi oldalán arra is felhívta a figyelmet, hogy a horgászrendben is bevezettek bizonyos változtatásokat, ezért a tősgyökeres horgászoknak is javasolják a szabályok újraolvasását.

A szövetség oldalán ismertetik, hogy 2023-ban tizenhárom-féle területi jegyet lehet váltani. A Duna és Ipoly torkolatától a Nagytétényi sertés hizlaldáig tartó szakaszára, a mentetlen oldali öblökre, és a szentendrei Duna-ág 31-0 folyamkilométer közötti szakaszára a felnőtt éves jegy 32 ezer forintba, míg a gyermek 2 ezer forintba kerül. Külön lehet területi jegyet váltani Komárom-Esztergom megye egyik legnépszerűbb horgászhelyére is: a Pilismaróti-öbölben a felnőtt éves jegyért 25 ezer forintot, a felnőtt éves sporthorgász jegyért 20 ezer forintot kell fizetni.