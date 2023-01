Elfogadta a mintegy 22 milliárd forintos éves költségvetést a komáromi önkormányzat. A magasnak tűnő összeg ellenére dr. Molnár Attila polgármester úgy fogalmazott, hogy az idei a túlélés és a bizonytalanság költségvetése.

A város 6-7 milliárdos működési költségének oroszlánrészét a bérkiadások és dologi kiadások, mint a fűtés, világítás viszik el. A kiadásokhoz még hozzájön durván 1,2 milliárd forintos plusz rezsi költség is.

A polgármester hangoztatta, hogy az intézmények működtetése, a kedvezményrendszerek megtartása és a munkahelyek megmentése a céljuk. Úgy vélte, ebből a nehéz helyzetből csak az segíthet kilábalni, ha új befektetőket tudnak a városba csábítani.

Ezért bővítették az ipari parkot a rendezési terv módosításával, ugyanakkor egyelőre nincs érdeklődő cég. Arra is kitért, a kínai BYD jelentős fejlesztést hajt végre, vélhetően megduplázzák az itt gyártott elektromos buszok számát.

A polgármester a pályázatokról is beszélt. Ezeknek köszönhetően újul meg a Gesztenyés Óvoda, a Színes Óvoda, a Kistáltos Óvoda és az idősek otthona.

Dr. Molnár Attila kitért arra is, idén már Dél-Komáromban is lesz Komáromi napok, már napi szinten tárgyalnak Keszegh Béla észak-komáromi polgármesterrel, egyeztetik a közös programokat. A Monostori erődben ekkor lesz az ErődFeszt is, ami belépődíjas, Tankcsapda, Majka, Rúzsa Magdi lép fel többek között. Emellett a Jókai ligetben lesznek programok ingyenesen.

Takács József önkormányzati képviselő azt jelezte, a szilveszterkor a szőnyi Magtárral szemben lévő gyalogátkelőhelynél történt baleset során meghibásodott a közlekedési lámpa. Az előzetes felmérések elindultak, a javítás időpontját még nem tudni. Ezért a közterület-felügyelők ügyelnek ott a forgalomra, különös tekintettel az iskolába járó gyerekekre.