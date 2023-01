Az állami erdőgazdaság a közösségi oldalán írta meg, hogy az utóbbi napokban a megszokottnál jóval több csapadék hullott eső formájában, ennek köszönhetően a Pilisben és a Visegrádi-hegységben eredő patakok is megduzzadtak. Például az 1111-es út mentén kanyargó, jobbára teljesen száraz medrű Szentléleki-patak is sebes folyóvá változott, mely Esztergom külterületén egy szakaszon a környező földeket kisebb mértékben el is öntötte, de a pilismaróti és dömösi vízfolyások is bővizűbb patakokká váltak.

A Parkerdő szerint ilyenkor van különösen nagy jelentősége az erdei kistavaknak, vízgyűjtőknek, hordalékfogó gátaknak, melyek megvédik az erdő talaját és a lakott területeket a jelentős mennyiségű csapadéktól. Az árvíz okozta károk elkerülése érdekében az elmúlt években különös figyelmet fordítottak az ilyen vízvisszatartó tereptárgyak létrehozására és gondozására.