Népszerű volt az adventi mesenyitogató

Az annavölgyi könyvtár idén is meghirdette az adventi mesenyitogató játékot, melybe olyanokat is bevontak, akik csak rövid ideje laknak a településen, de Kaj Ádám, az esztergomi Babits Mihály Színház társulatvezetője és Hartyán Csaba, a Bányászkör Instant Túramozgalom megálmodója is szerepet vállalt benne. A jelentkezők a videókban jellemzően meséket olvastak fel, de volt olyan is, aki verset mondott el. A december 24-i felvételen a Szilágyi család szerepelt, akik örömmel elfogadták Hidasiné Nánási Nikolett felkérését. A videóhoz Szilágyi Gábor szintetizátorral készítette el a zenei alapot, emellett párjával, Bíró Angelikával együtt énekelt, míg gyermekük, Szilágyi Antónia Natália vokálozott, illetve furulyán játszott. A játék révén az újonnan beköltözők is érezhették, hogy a tősgyökeres annavölgyiekhez hasonlóan ők is ugyanolyan fontos részét képezik a közösségnek.