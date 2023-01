Szerda este a Turultól Szárliget irányába látta a rejtélyes fényt olvasónk. Mint elmondta, emellett durranást is hallott, de elképzelni nem tudta, mi lehetett az. Nem ez az első különös jelenség, amelyet a környéken tapasztalnak. Ahogy arról a sziakomarom.sk ír, az előző héten Komárom felett is láttak rejtélyes zöld fényt, méghozzá két alkalommal is. Egy természetvédelmi mérnök meg is örökítette azokat.

Visszatérve a Szárliget felé látható fényekre: a katasztrófavédelem eseménytérképe szerint 11-én olyan jellegű beavatkozásra, amely ekkora fényhatással járt volna, nem került sor. Ha láttátok ti is a fényt, vagy hallottátok a durranást szerda este, osszátok meg velünk tapasztalataitokat a [email protected] mailcímen!