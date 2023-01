Egy ingatlaniroda felmérése szerint tavaly éves szinten jellemzően 20,2, illetve 21,9 százalékkal emelkedtek az albérletárak. Ám a legtöbb országrészben, Pest vármegye mellett Közép-Dunántúlon, Dél-Dunántúlon, Észak-Magyarországon, Észak-Alföldön havi összevetésben 0,1–2,7 százalékkal mérséklődtek az átlagos lakbérek havi szinten. Lapunknak Molnár Zsuzsanna, a tatabányai Ingatlanközvetítő és Befektető (Inköz) Zrt. ügyvezetője reagált a felvetésre.

– Az ipari park közelsége, tehát a gyárak folyamatos bővítése és a munkaerő növelése egyértelműen nagy befolyással bír az ingatlanpiacra – nyilatkozza lapunknak Molnár Zsuzsanna, mikor háttérinformációra voltunk kíváncsiak az albérlet árak jelenlegi helyzete miatt.

Jó ideje folyamatos áremelkedésről beszélhetünk Tatabánya, Tata és Környe vonzáskörzetében

Fotós: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Az ingatlanszakértő megfordult tendenciáról beszél, szerinte ma a kereslet határozza meg a kínálatot. Szavainak hitelt ad húsz éves tapasztalata, mikor nyolcvan százalékos biztonsággal állítja, az albérletárak még sokáig tartják magukat és nem is lehet jelentős árváltozásra számítani a közeljövőben.

Kétszázhatvan ezer is lehet a különbség

Egy ingatlaniroda elemzése szerint Budapesten az átlagos bérleti díj 200 ezer forintot tett ki. Az V. kerület a legdrágább, ahol 350 ezer forint az átlagos havi bérleti díj, utána a II. és az I. kerület jön 285 ezer és 250 ezer forinttal. A legolcsóbb albérletek a X., XX., XXI. és XXIII. kerületekben találhatóak, ezeket 140-150 ezer forintért adnák bérbe a tulajdonosok.

A vármegyeszékhelyek mezőnyét holtversenyben Győr, Székesfehérvár, Tatabánya és Veszprém vezeti egyaránt 150 ezres átlagdíjjal. A nagyobb egyetemvárosok közül Debrecenben 140 ezer, Szegeden 129,5 ezer, Pécsen 120 ezer, Miskolcon pedig 95 ezer forintos havi kiadással számolhatnak a bérlők. A legolcsóbban Békéscsabán és Salgótarjánban lehet kivenni lakást, 90-90 ezer forintba kerül egy-egy albérlet átlagosan.

– Egy ideje azt tapasztaljuk, hogy kevesen keresnek ingatlanhirdetést, amennyiben azok nem albérletről szólnak. Az ügyfeleim azt mondják, amíg ilyen magas kamattal jutnak lakásvásárlási hitelekhez, addig, egy átmeneti időre, inkább albérletbe költöznek – árulja el Molnár Zsuzsanna, aki szerint jó ideje folyamatos áremelkedésről beszélhetünk Tatabánya, Tata és Környe vonzáskörzetében. Két példával szemléltette a városon belül található és kiadó albérletek közötti árkülönbséget: az egyik esetben egy városközpontiról van szó, a másikban pedig a tatabányai cégek szomszédságában lévő ingatlanról.

Átlagosan 160 ezer forintért lehet kiadó ingatlanhoz jutni a városközpontban

Fotós: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

– Újépítésű lakóparkban kínálunk 65 négyzetméteres modern és gépesített lakást, teremgarázzsal havonta 230 ezer forintért. Egy használt lakás, konyhabútorral, a Béla király körtéren és 50 négyzetméteres paraméterekkel pedig 160 ezer forint. Meglepő vagy sem, még válogatunk is a bérlő jelöltek között – érzékelteti az aktuális helyzetet az ingatlanszakértő. Hozzátette azt is, a munkaerő-közvetítő cégek zöme magasabb árat is hajlandó megadni a bérleményekért, sokszor azonban a tulajdonos lép vissza a szerződéskötéstől arra hivatkozva, hogy ismeretlen számára az albérlő kiléte.