– Január elejétől egészen május 22-ig idén is rendelkezhetnek adójuk 1+1 százalékáról függetlenül a személyi jövedelemadó bevallásától. Az adó 1 százalékát felajánlhatják egy, a kedvezményezettek listáján szereplő civil szervezetnek, további 1 százalékot pedig egy technikai számos vallási közösségnek, vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak, ami jelenleg a Nemzeti Tehetség Programot jelenti – nyilatkozta Doktor Imre Zoltán, aki a tavalyi adatokról is beszélt.

Elmondta, 2022-ben 840 civil szervezet kapta meg az egy százalékos felajánlást vármegyénkben, ami 32 ezer felajánlótól összesen 247 millió forintot jelentett. Ez éppen 30 millió forinttal több, mint az azt megelőző évben. A felajánlottak listájában az első hét helyezett kutya- és cicamenhely Komárom-Esztergomban, összesen 65 millió forintot kaptak a civil szervezetek. Előkelő helyen szerepelnek a listán a kórházak, az óvodák, de tűzoltószervezetek is.

A kijelölt határidőig több módon is benyújtható a rendelkezés, akár a személyi jövedelemadó-bevallásával egyidejűleg, akár attól függetlenül. A legegyszerűbb megoldást talán ebben az esetben is az elektromos úton való benyújtás jelenti. Ezt meg lehet tenni az e-SZJA webes felületén a szükséges adatok kitöltésével, az Általános Nyomtatványkitöltőben, a bevallással együtt, az EGYSZA lap kitöltésével, vagy külön, a 22EGYSZA kitöltésével.

Természetesen azonban továbbra is rendelkezni lehet papír alapon is személyesen, postán keresztül, vagy meghatalmazott által a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatain. Utóbbi esetben fontos, hogy a szükséges dokumentumok mellett a meghatalmazás is csatolva legyen. Ebben az esetben is több lehetőség áll a felajánlók rendelkezésére.

Megtehetik az adóbevallással egyidejűleg az EGYSZA lap kitöltésével, az e-SZJA felület kitöltőprogramjával készített és kinyomtatott nyilatkozattal, a 22EGYSZA jelű nyomtatványon vagy azonos adatokkal a nyilatkozaton. Több munkáltató is vállalja a nyilatkozatok begyűjtését, amire idén május 10-ig van lehetőség. A leragasztott borítékban történő leadás ebben az esetben is kifejezetten fontos, sőt a leragasztás helyén a felajánló aláírásának is szerepelnie kell.