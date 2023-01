Idén január 28-án lesz a vértesszőlősi böllérverseny, amelyen a vármegyei önkormányzat csapata is részt vesz, „Vár a megye konyhája!” névvel. A csapat süt, főz, tölt, kínál és szelfipontja is lesz. Szeretettel várunk benneteket tudósításra, nemcsak a nyomtatott felületen, hanem, ha mód van rá internetes felületeiteken is, akár élő bejelentkezéssel, fotóösszeállítás, galéria, helyszíni riport közreadásával, amire lehetőségetek van!