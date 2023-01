Az elmúlt években folyamatosan emelkedett a résztvevők és a látogatók száma, az idén elsőként csatlakozik a különleges programhoz Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzatának böllércsapata is, „Vár a megye konyhája!” néven.

– A program reggel hétkor indul. Egymás után tizenegy, 170 kilogrammos disznót fognak megbökni a csapatok. A zsűri természetesen ennek a technikáját is pontozza.

A kategóriák hozzávetőlegesen megmaradtak, de az igényekhez igazodva kiegészítettük. Az idén is külön pontozza a zsűri az elkészült sült húsokat, kolbászokat, hurkákat, káposztákat, tájjellegű étkeket, és új elemként bevettük a sült vért. A fogópálinka minősége is mérvadó, ahogy a porta kialakítása és a legtöbb kóstolójegyet begyűjtő csapat is. Ezeket figyelembe véve dönt a zsűri, és viheti haza a legeredményesebb csapat a Vértesszőlős főböllére díjat – mondta Nagy Csaba polgármester.

Tucatnyi csapat vesz részt

– Vértesszőlősön az önkormányzat korábban szervezett disznóvágásokat, majd a Pátria Faluközösség újraélesztette ezt a hagyományt – mondta Nagy Csaba polgármester. – Annál is inkább, mivel ma már nem nagyon vannak hagyományos disznóvágások a faluban. Ma már a csapatok meghívással vesznek részt a régiós programon, amelyre testvértelepülésről is hívnak meg csapatokat. Az idén is itt lesz a Csángó Csapat Erdélyből, Gyimesbükkről, és a Gerendely tagjai pedig Csíkrákosról érkeznek. A szlovák testvértelepülésről, Udvardról is érkezik egy böllérdelegáció, Udvardi Böllérek néven. A németországi csapat Muhr am Seeből érkezik, és bár disznót nem vágnak, bajor kolbászokat majd készítenek az éhes látogatók számára.

A faragott malac formájú díj az elmúlt két évben otthon maradt. Büszkén mutatja a polgármester, rajta a feljegyzéseket. Az első régiós böllérversenyen, 2019-ben Kocsra került, majd 2020-ban és tavaly Vértesszőlősön maradt. Izgalmas színfoltja lesz a programnak a tombola is, amely új elemként biztosítja a vásárlók számára a nyerési lehetőséget. A csapatok ugyanis 3-3, az adott településre jellemző ajándékkal érkeznek. A sportcsarnokban melegedő várja majd a családokat, valamint animátorok, akik a legkisebbekkel foglalkoznak addig, míg a szülők megkóstolják a fogópálinkát, vagy a forralt bort.

– Évről évre egyre több embert vonz a böllérverseny. Évekkel ezelőtt, mikor próbáltuk újragondolni ennek a régi hagyománynak a felidézését, nem is mertük gondolni, hogy ekkora sikere lesz. Négy év alatt településünk legnagyobb eseményévé vált. Ezúttal is szeretettel várjuk az érkezőket.

Szőlősi Kolbászok: ugyanaz a csapat

– A hazai csapatunk, a Szőlősi Kolbászok összeállítása változatlan. Tomasik Tibor a böllérünk, aki kiváló munkát végez munkatársaival már évek óta. Az idén is nagy lelkesedéssel készülnek. Szeretnénk, ha a fődíj ismét itthon maradna – fogalmazott lapunknak Nagy Csaba, a település polgármestere.

A meghívott versenyzők kulturális programokkal is készülnek. Délelőtt 10 és 16 óra között neszmélyi, környei, baji együttesek mellett színpadra lép a Gerendely férfikórus és a Tatabányai Öreg Bányász Táncegyüttes. Az eredményhirdetés délután lesz, ám addig a finomságokat megkóstolhatják a látogatók is. Kóstolójegyeket lehet már akár elővételben is igényelni a helyi könyvtárban, és persze a helyszínen is vásárolható majd.

Még az idén elkészül

Már megkezdődött a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde tagintézményének építése a Baromállás dűlőben. Ezen a településrészen hivatalosan nyolcszázan élnek, valójában azonban ennél is többen laknak itt. Sok a kisgyermekes család, akiknek gondot okoz csemetéik ellátása. Ezért döntött úgy a szőlősi önkormányzat, hogy bölcsődét épít ezen a területen. Ehhez 500 millió forint TOP-os forrás biztosítja a pénzügyi hátteret – tudtuk meg Nagy Csaba polgármestertől.

Szeptemberben adták át a kivitelezőnek a területet, és már az alapozáson is túl vannak a szakemberek. Az idén várhatóan már szeptember végén birokba vehetik a gyermekek. Két 12 fős csoport számára alakítják ki a nappali ellátás feltételeit, emellett orvosi szobát és védőnői ellátásra alkalmas helyiségeket is építenek az itt élő kisgyermekes családok számára. Vértesszőlős lakosságának mintegy 20 százaléka él ezen a területen. A bölcsőde mellett utat is aszfaltoznak majd itt, amelyre a Vidékfejlesztési Minisztérium 50 milliós kerete biztosítja a feltételeket.



Őszre készülhet el a bölcsőde

Megújul a faluközpont

Évek óta dolgozik azon a település vezetése, hogy megújuljon a templom és a Valusek utca közötti szakasz, valamint a vasútállomás területe. A MÁV vezetői szóban már hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy Vértesszőlőshöz kerüljön a vasútállomáshoz tartozó terület, amelyet így az önkormányzat fel tud újítani. Az új faluközpont kialakítása érdekében a település pályázatot is benyújtott – tudtuk meg Nagy Csaba polgármestertől. Új forgalmi rendet alakítanak ki a templom körüli útvonalakon, és parkolókat építenek a MÁV környékén.



Hamarosan megújul a templom környéke Vértesszőlősön

A tulajdonosok takarítanak

Mint azt megtudtuk, a település kerékpárútjainak és belterületi útjainak téli síkosságmentesítési, hóeltakarítási feladatait továbbra is a Tomasik Kft. látja el. Az intézmények előtti járdák, parkolók téli karbantartási feladatait az önkormányzat végzi. A hóeltakarítási, síkosság-mentesítési feladatokat a jogszabályi rendelkezések alapján 5 centiméter vastagságot elérő hótakaró esetén kell ellátni.

A feladatok elvégzéséhez pedig elengedhetetlen a lakosok segítsége: lehetőség szerint ne parkoljanak az úttesten, gépjárműveikkel, egyéb közterületen elhelyezett tárgyaikkal ne akadályozzák az útkezelő gépek munkáját. Az ingatlantulajdonosok, -használók azonban a saját portájuk előtt kötelesek gondoskodni annak rendbetételéről.

Nincsen üres ingatlan

Vértesszőlősön csaknem egy évtizeddel ezelőtt, 2014-ben mintegy háromezren éltek. Ma már azonban nagyjából hatszázzal több lakója van a falunak. Intézményei ehhez a számhoz igazodva látják el az itt élőket. Legutóbb Újtelepen épült sok új ház, ezt követően a helyi képviselők úgy határoztak: a belterületen lévő üres ingatlanok értékesítésével szeretnék elérni, hogy ne maradjon gazdátlan terület. Tervük sikerült. Ma már szemmel láthatóan alig van üres telek, lakatlan ingatlan. Mint megtudtuk, a település működtethetősége érdekében az önkormányzat nem tervezi új szakaszok belterületbe vonását.

Tájház

A régi parasztházat a helyi önkormányzat vásárolta meg, majd felújították, és restaurálták, majd a helyi népi bútorzattal, tárgyakkal be is „lakták”. A hosszú parasztház hét helyiségből áll. A tisztaszoba padlózott, helyi szövésű rongyszőnyegekkel terítették le. A két ablaktól jobbra húzódó fal mellett ágyvégekkel érintkezve két ágy látható. A konyha szabadkéményes, mely eredeti állapotban maradt meg.

Innen nyílik az agyagos padozatú szoba, melyben a család aludt. Az épület további helyiségeiben, a kamrában különféle kézműves eszközök, szerszámok, használati tárgyak láthatók. Cím: Vértesszőlős, Templom u. 42. (Tanács u. 50.) A nyitvatartás: szezonális.

Segít és partner a vármegye

Segít és partner a vármegye Zajlanak az új, 14 férőhelyes bölcsőde építési munkái Vértesszőlős külterületi részén, a Barom­állás dűlőben – tájékoztatott Nagy Csaba polgármester. A cél, hogy 2023 őszétől már birtokba vehesse a 2 kisgyermek csoport. A megvalósítást a megyei önkormányzat által koordinált Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) elnyert 270 millió forint, majd a 239 millió forintos plusztámogatás teszi lehetővé. A közel ezer ember lakta Baromállás dűlőből nincs közvetlen átjárás a településre, így önmagában a lélekszám is indokolja a fejlesztést. A bölcsődeépítés segíti a szülők munkába állását – fűzte hozzá Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke.

A fejlesztést finanszírozó határozatot a vármegye önkormányzata koordinációja és támogató döntése tette lehetővé. A megvalósítás a vármegye önkormányzata fejlesztő szervezetével közösen történt.



