– Egy szenvedélyes kertész sosem megy szünetre, valahogy mindig talál magának munkát a kertben, vagy ha nem, akkor csinál – véli Milotai Richárd, aki szerint a hideg idő beálltával sem szűnnek meg a kerttel kapcsolatos feladatok, az őszi lemosó permetezést tavasszal meghálálják a gyümölcsfáink.

Ugyan az idei január szokatlanul enyhe idővel indult és emiatt sokan már a magok elvetésén, palánták elültetésén gondolkodnak, mégis kétszer érdemes átgondolni, hogy mit mikor végeznénk el. A természetvédelmi mérnök szerint például ritkítómetszést is lehet végezni most, de a fák kérgét is át lehet dörzsölni kefével, amivel a repedésekbe bújt kártevőket gyéríthetjük.

– Klasszikus téli tevékenység a jövő évi veteményes megtervezése, amit sosem szabad elmulasztani, ha bőséges termést szeretnénk. Különösen figyeljünk a növénytársításokra. A vetőszalag készítése is a meleg lakásban történik, amit akár gyerekekkel is végezhetünk. Nem utolsó sorban pedig közeledik február közepe, amikor magunk is elkezdhetjük a paradicsomfélék palántázását a tavaszi munkálatokra készülve – magyarázta.

Milotai Richárd szerint a palántázást hamarabb nem érdemes elkezdeni, hiszen így idő előtt éri el a növény a kiültethető méretet. A talajmenti fagyok megszűnése előtt azonban nem tudjuk kiültetni a fagyra érzékeny zöldséget, a lakásban tartva pedig elöregszenek, megnyurgulnak és a gyenge növények sokkal fogékonyabbak lesznek a betegségekre.

– Habár a mondás szerint a répa magját a hóra is el lehet vetni, de én ezt csak akkor javaslom, ha a földet erre ősszel már előkészítettük. A veteményest jobb ilyenkor elkerülni, kár volna letaposni és összetömöríteni. Tavasszal még úgyis elég sok munkánk lesz vele, de ehhez meg kell várni, hogy a talaj megfelelő állapotú legyen. Ilyenkor inkább nézzük át a szerszámokat és javítsuk ki, ami ezt igényli – mondta.

Megjegyezte, hogy ha lehet, akkor a lemosó permetezést inkább ősz végén, vagy tavasszal, a rügyek megpattanása előtt végezzük el, ha ősszel elmaradt, akkor most be lehet pótolni. Véleménye szerint fagymentes napokon a mélynyugalmi időszakban lehet sok fát a legjobban metszeni. Aki most nem tenné, az arra ügyeljen, hogy ebben a melegben hamarabb indul be a rügyek fejlődése, tehát tavasszal vigyázzon, nehogy túl későn végezze el a metszést, vagy a lemosó permetezést.