A túltenyésztés fokozott figyelmet kíván – Omáscsik Orsolya állatvédő tapasztalata szerint inkább divat lett a kutyartás és nem feltétlenül valós érzelem köti a gazdát az ebhez. Mint mondja, ez jól látszik abban az esetben is, ha megváltozik az ebtartó életkörülménye, például költözéskor nagyon sokan megválnak a kutyusaiktól, mert nincs a gazdákban a felelősségvállalás csírája sem.

– Hazánk sajnos szaporító nagyhatalom lett, így az is előfordulhat, hogy túltenyésztett jószágokat veszünk magunkhoz. Nagyon kevesen vannak, akik kutyájuk gyógyszeres ellátását fedezik, inkább megszabadulnak tőlük, mintsem gondozzák. Sokan választanak kisebb testű jószágot, például máltai selyemkutyát, bologneset és yorkshire terriert, mert azt gondolják, kicsi kutyával kevés a gond – sorolja tapasztalatait a szakember. Hozzátette azt is, többségében fogalmuk sincs a fajtajellegről, aminek megelőzését egy alapoktatás elsajátításában látja a gazdáknál. Addig az internet és a közösségi oldalak biztosan tele lesznek eladó ebekkel, amelyektől különböző életkorban válnak meg a tulajdonosok.