A tatabányai Kovács Istvánnak két középiskolás gyermeke van, már mindketten egyedül járnak iskolába. Édesapjuk elmondta, hogy amíg általános iskolások voltak, mindig autóval vitték és hozták őket suliból. Amikor pedig a barátaikkal találkoztak, valamelyik szülő vállalta a sofőr szerepét.

− Felsőben már cikkinek érezték, hogy a szüleik furikázzák őket. Szerettek volna egyedül iskolába menni. Nem akartunk szigorú szülőnek tűnni, ezért engedtük nekik, de mindig találtunk valami indokot, hogy mégis autóba üljenek. Esik az eső, túl sok a cuccuk, vagy késésben vagyunk. Csak akkor indulhattak el nélkülünk, mikor tudtuk, hogy valamelyik szülő is kiséri majd őket mondjuk a buszon − vallotta be István, aki reméli gyerekei megbocsátják nekik ezt a kis csínytevést.

Bizalom és bizalmatlanság a zebráknál

− Középiskolásként már nem szeretnénk őket ennyire ellenőrizni. Muszáj nekik is önállóságot tanulniuk. Mindketten megbízhatóak, de sajnos nem csak rajtuk múlik. Elég egy figyelmetlen, siető sofőr és máris megtörtént a tragédia. A fiúk legtöbbször együtt mennek és jönnek, edzésre is együtt járnak, figyelnek egymásra. Mindig szólnak telefonon, ha mennek külön valahova, így tudjuk merre járnak − magyarázta az édesapa, aki szerint nagyon nehéz elengedni a gyeplőt és ha tehetné még ma is inkább ő vinné őket kocsival.

A tatai Deák-apukának három kisgyereke van, egy bölcsődés, egy óvodás és egy kisiskolás. Természetesen még mind a hármat viszik az intézményekbe, és azt mondta, ha rajta múlik, ez sokáig így is marad.

− Mi Budapestről költöztünk Tatára, így tudom, hogy milyen egy nagyváros közlekedése. Bár sokkal több az autó, mégis biztonságosabbnak érzem. Talán pont azért, mert a nagy forgalomban nem tudnak száguldozni. Tatán azonban azt vettem észre, hogy nagyon sok autós nem figyel a gyalogosokra. Sofőrként és gyalogosként is tapasztaltam, hogy még a gyalogátkelőhelyeken sem figyelnek rájuk. A babakocsit toló feleségemet is majdnem elütötték így. Az autó a külső sávban megállt, de a belsőben lassítás nélkül robogott át az autó. Úgy rántotta vissza a babakocsit − mesélte az apuka.

Sajnos nem egy eset végződött ennél szerencsétlenebbül már, és nem csak Tatán, de például Szomoron, Komáromban is. A kisebb települések önkormányzatai külön is figyelnek a kisebb gyerekek biztonságos közlekedésére. Tatán már okoszebra is védi a gyalogosokat. Ahol nincsen oktatási intézmény, ott legtöbbször a falubusszal, vagy iskolabusszal szokták reggel és délután szállítani a gyerekeket.

A rendőrség is nagy hangsúlyt fektet a biztonságos közlekedésre

Milus Gábor r. ezredes, Komárom-Esztergom megye rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese a Kemma.hu podcastjében beszélt a gyerekek biztonságos közlekedéséről.

− A lehető legkisebb korban , az életkornak megfelelő módon kell elkezdeni a gyerekek közlekedésre való nevelést − kezdte az ezredes, aki elárulta, hogy Komárom-Esztergomban a Biztonságos Közlekedés Akadémiája programban a tankerületi központokkal és a főegyházmegyével együttműködve, valamint a programot támogató cégekkel közösen a megfelelő eszközök beszerzésével segítik azt, hogy a gyerekek életkori sajátosságaiknak megfelelően megtanulják a legfontosabb közlekedési szabályokat.

− Az első osztálytól kezdve az életkori sajátosságoknak megfelelő eszközök beszerzésével tudjuk támogatni a pedagógusoknak a munkáját − mondta a rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes. Hozzátette: sokszor a gyermekek hívják fel arra a felnőttek figyelmét, amit az iskolában tanultak.