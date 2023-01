Az államalapításra emlékeztünk

Noha az időjárás több településen is felülírta az augusztus 20-ai ünnepi eseményeket, Tatabányán például le is fújták azokat, rendezvényekben azonban így sem volt hiány megyénkben. Az esztergomi ünnepség fénypontja az új kenyér megáldása és megszegése volt, csakúgy, mint például Kesztölcön. Mindemellett számos országos elismerés is érkezett szűkebb hazánkba.