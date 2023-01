Bizonyos időközönként felröppennek olyan hírek, miszerint csalók járják a településeket. A szemtanúk szerint az álszakemberek valamilyen kivitelezési munkával, például ereszcsatorna-cserével kapcsolatban csöngetnek be a portákra, a gyanútlan lakosok sokszor ajtót is nyitnak a házalóknak. Meglehet, olykor csak téves információk terjednek a lakóközösségekben, de mindig kellő körültekintéssel kell fogadni azokat, akik váratlanul megjelennek a kapualjakban szerszámokkal.

Egy helyi lakos jóvoltából az év elején Dorogon terjedt el a híre annak, hogy ismeretlenek a város lakótelepein élőket próbálják rábírni egy kis munkára. A hölgy a bejegyzésében mindenkit óvatosságra intett, hogy ne legyen csalás áldozata. Az eredeti bejegyzésre később reagált egy másik nő is, aki azt írta, hogy hozzájuk hasonló szándékkal már korábban becsengettek, de rájött, hogy mit is akarhatnak a hívatlan vendégek. Egy férfi azt is közölte, hogy őt is megkeresték már és nála 50 ezer forintért végezték volna el lakáson belül a biztosítéktábla cseréjét, de elküldte a „szakembereket”.

Az eset kapcsán megkerestük a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is. Gányai Balázs rendőr őrnagy, vármegyei sajtóreferens elmondta, hogy a rendőrségre az áramellátással kapcsolatos dobozok cseréje kapcsán eddig nem érkezett bejelentés és jelzés. Tehát nincs tudomásuk arról, hogy a dorogi lakásokat idegen személyek járnák.

Patócs Renáta, az E.ON Hungária Zrt. szóvivője, kiemelt vállalati kommunikációs szakértője megkeresésünkre elmondta, hogy a vállalat szakemberei biztosan nem végeznek hasonló tevékenységet Dorogon. Arra is felhívta a figyelmet, hogy munkatársaik minden tervezhető munka esetén – például mérő­óracsere, leolvasás, teljesítménybővítés, stb. – előzetesen, időben értesítik az érintett ügyfeleket, és ezeket a munkálatokat előre egyeztetett időpontban végzik. Az eset kapcsán eddig nem érkezett a szolgáltatóhoz bejelentés és a fogyasztók sem jeleztek hasonlót.

– Azt javasoljuk ügyfeleinknek, hogy az otthonukba becsengető, magukat egyértelműen nem azonosító személyekkel szemben kiemelt óvatossággal járjanak el! – tette hozzá.